نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن نتائج الثالث متوسط 2022 دور ثاني بالرقم الإمتحاني لجميع المحافظات العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتصدر موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2022 دور ثاني كافة محركات البحث، وتثير حالة من القلق والترقب لدى جميع طلبة وطالبات الصف الثالث المتوسط في كافة المحافظات العراقية، البصرة والرصافة وديالي والكرخ وميسان وأربيل وصلاح الدين وكركوك والسلمانية والنجف” وكذلك لباقي المحافظات العراقية، وقد تأخر إعلان نتائج الامتحانات الوزارية للثالث المتوسط الدور الثاني 2022، وقد اوضحت الجهات المختصة السبب وراء ذلك إلى التدقيق في عمليات التصحيح ومراجعة درجات الطلاب، ليحصل كل طالب على حقه بالكامل في الدرجات، و هناك توقعات كبيرة وفقا لتصريحات المسئولين في وزارة التربية والتعليم العراقية بأنه سيتم إعلان النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة، وإليكم التفاصيل في التقرير التالي.

نتائج الثالث متوسط 2022 دور ثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية في بيان رسمي لها أنه سيتم إعلان نتائج الثالث متوسط 2022 دور ثاني سيكون في موعد بداية الاسبوع القادم وكانت قد أكدت الوزارة بشكل رسمي عدم وجود دور ثالث لهذا العام، و ذلك بعد حالة كبيرة من الجدل التي سادت في العراق بشأن تداول الاشاعات التي تفيد أن هناك امتحانات دور ثالث للصف الثالث المتوسط، كما كان معتادعقب انتهاء امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث ، ولكن قررت الوزارة إلغاء امتحانات الدور الثالث بشكل رسمي هذا العام.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 دور ثاني

بإمكان جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 من خلال الدخول مباشرة على موقع النجاح أو موقع نتائجنا التابعة لوزارة التربية العراقية، حيث سيقوم الموقع بنشر النتائج في كافة المحافظات العراقية فور اعتمادها مباشرة، وقد تم بالفعل رفع النتائج في عدد من المحافظات العراقية، وجاري اعلانها في باقي المحافظات، ويمكن الاستعلام عنها وذلك وفقا لاتباع الخطوات التالية:

الضغط على الرابط الخاص ب موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او نتائجنا.

او نتائجنا. يقوم الطالب بتحديد نتائج الثالث متوسط 2022 دور ثاني.

ثم يضغط على اسم المحافظة المنتمي لها الطالب.

بعد ذلك يقوم بإدخال بياناته من الاسم ورقم الجلوس.

ثم يضغط على كلمة تنزيل النتيجة لتظهر درجات الطالب بشكل تفصيلي.

جدير بالذكران وزارة التربية والتعليم العراقية أكدت بشكل رسمي عدم وجود دور ثالث لهذا العام، وذلك بعد حالة كبيرة من الجدل التي سادت في العراق بشأن تداول الاشاعات التي تفيد أن هناك امتحانات دور ثالث للصف الثالث المتوسط، كما كان معتاد عقب انتهاء امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث متوسط، وقد قدمنا لكم في الفقرات السابقة كافة تصريحات الوزارة عن هذا الموضوع.