نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم طلب بيت الزكاة الكويتي مساعدة اجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤشرات محركات البحث شهدت عمليات بحث حول رابط تقديم طلب بيت الزكاة الكويتي مساعدة اجتماعية ومالية من قبل العديد من المواطنين والمقيمين بدولة الكويت، حيث يمكن للجميع التقديم علي طلب بشكل الكتروني للحصول علي هذه المساعدة الاجتماعية بشكل شهري أو سنوي لمساعدة الفئات المستحقة في شراء كافة المستلزمات الضرورية من غذاء وملبس ودفع فواتير كهرباء ومياه وغيرها من الأشياء الضرورية الأخري، من خلال هذا المقال سوف نستعرض معاكم متابعي موقعنا الإخباري ثقفني خطوات التسجيل في المساعدة الاجتماعية الظرفية بشكل الكتروني بدلا من التوجه إلى فروع الهيئة المنتشرة في العديد من المدن والمناطق بالأراضي الكويتية.

رابط تقديم طلب بيت الزكاة الكويتي مساعدة اجتماعية

يمكن للجميع التقديم علي مساعدات بيت الزكاة الكويتي بصورة إلكترونية عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية للهيئة علي شبكة الإنترنت، وذالك من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لتقديم طلب المساعدات الاجتماعية لكافة الأشخاص المستفيدين من الإعانات واليكم خطوات تقديم مساعدات بيت الزكاة موضحة لكم بالنقاط التالية.

الدخول علي موقع بيت الزكاة الكويتي الإلكتروني ( www.zakathouse.org.kw ) من ثم.

) من ثم. اعلي شريط الموقع سنجد خدمات طالبي المساعدة من بيت الزكاة الكويتي داخل قسم الخدمات الإلكترونية نضغط عليها.

اضغط علي رابط تقديم مطلب مساعدة اجتماعية.

قم بتعبئة جميع البيانات الشخصية والعائلية والمصرفية بشكل صحيح داخل الحقول المخصصة لذلك.

بعد التحقق من صحة البيانات قم برفع المستمسكات الرسمية المطلوبة للتحقق من أهليتك للمساعدة الاجتماعية.

الموافقة على الشروط والأحكام عن طريق وضع علامة صح داخل المربع الصغير.

النقر على أيقونة إرسال الطلب.

سيظهر لك رسالة صغير “طلبك تحت الدراسة” سيقوم المراجعين بمراجعة بياناتك والمستندات للحصول علي موافقة أو الرفض.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يمكنك عزيزي المستفيد الاتصال علي رقم تليفون بيت الزكاة الكويت عبر الأرقام التالية ( 22241880 – 22241881 – 22241887 – 22241882 – 22241884 – 22241886 )، من اجل التواصل مع إدارة الطلبات حتي يتم الاستعلام عن المساعدة الاجتماعية حيث تبدأ ساعات الدوام من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا بدون توقف ما عدا يومي الجمعة والسبت، كما هناك طرق للتواصل عبر البريد الإلكتروني التالي [email protected]