ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 74 قتيلا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 10:26 صباحاً - ارتفع عدد ضحايا زلزال غرب الصين هذا الأسبوع إلى 74 قتيلا فيما لا يزال 26 آخرين في عداد المفقودين، مع تصاعد الإحباط جراء عمليات الإغلاق الصارمة لوقف تفشي فيروس كورونا والتي منعت السكان من مغادرة مساكنهم بعد الزلزال.

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجات بعد ظهر الإثنين في مقاطعة سيتشوان في أضرار جسيمة للمنازل في منطقة قاتنسي التبتية ذاتية الحكم، وهز المباني في عاصمة المقاطعة، تشنجدو، التي يخضع سكانها البالغ عددهم 21 مليون نسمة لحظر صارم بسبب كوفيد -19.

ويقع مركز زلزال يوم الإثنين في منطقة جبلية بمقاطعة لودينغ، الواقعة على حافة هضبة التبت التي تبعد على بعد حوالي 200 كيلومتر من تشنجدو.

يشار إلى أن الزلزال الأكثر دموية في الصين في السنوات الأخيرة كان الزلزال الذي الذي ضرب مقاطعة سيتشوان عام 2008 بقوة 7.9 درجات وأدى إلى مقتل ما يقرب من 90 ألف شخص، ودمر قرى ومدارس ومجتمعات ريفية خارج تشنغدو، ما تطلب جهودا استمرت لسنوات لإعادة البناء بمواد أكثر مقاومة للزلازل.