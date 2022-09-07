بوتين: أمريكا تحاول فرض هيمنتها على العالم

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، خلال الجلسة العامة للدورة السابعة لمنتدى الشرق الاقتصادى فى فلاديفوستوك الروسية، إن "الغرب يريد فرض نماذج سلوك خاصة به، تخدم مصالحه ولا تخدم سواها، ولكن الولايات المتحدة بسياستها المراوغة تحاول فرض هيمنتها على العالم".

وأضاف "أن الغرب يحاول التشبث بالنظام العالمى القديم، وفرض القواعد الخاصة به، التى يداوم على انتهاكها، وتعديلها وفقا لمصالحه"، مشيرا إلى أن النخب السياسية الغربية لا تعبأ بمصالح شعوبها، وتلقى بها فى محرقة العقوبات، حتى ظهرت فجوة ما بين النخب السياسية والشعوب الغربية، بينما تسعى واشنطن إلى فرض أجندتها السياسية على القارة الأوروبية، غير عابئة بمصالح القارة، تحت مزاعم وحدة الأطلسى.