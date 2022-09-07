جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، خلال الجلسة العامة للدورة السابعة لمنتدى الشرق الاقتصادى فى فلاديفوستوك الروسية، إن "الغرب يريد فرض نماذج سلوك خاصة به، تخدم مصالحه ولا تخدم سواها، ولكن الولايات المتحدة بسياستها المراوغة تحاول فرض هيمنتها على العالم".
وأضاف "أن الغرب يحاول التشبث بالنظام العالمى القديم، وفرض القواعد الخاصة به، التى يداوم على انتهاكها، وتعديلها وفقا لمصالحه"، مشيرا إلى أن النخب السياسية الغربية لا تعبأ بمصالح شعوبها، وتلقى بها فى محرقة العقوبات، حتى ظهرت فجوة ما بين النخب السياسية والشعوب الغربية، بينما تسعى واشنطن إلى فرض أجندتها السياسية على القارة الأوروبية، غير عابئة بمصالح القارة، تحت مزاعم وحدة الأطلسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين: أمريكا تحاول فرض هيمنتها على العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.