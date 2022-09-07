بولندا تستقبل 6 ملايين و94 ألف شخص من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوكالة - وفقا لما نقله "راديو بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن بولندا استقبلت أمس الثلاثاء حوالى 21 ألفا و200 لاجيء من أوكرانيا، فيما غادر نحو 22 ألفا و500 شخص للعودة لبلادهم، مشيرة إلى أن عدد العائدين لأوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 4.31 مليون شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضى.

وكانت بولندا قد مررت - فى شهر مارس الماضى - مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.