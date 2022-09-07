رقم صادم.. آخر إحصائيات كورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و505 آلاف و831 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 94.8 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.4 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و48 ألف حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ 684 ألفا و425 حالة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 528 ألفا و57 وفاة.