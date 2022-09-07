العالم اليوم - بوتن: عقوبات الغرب تشكل خطرا على العالم بأسره

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 10:19 صباحاً - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الأربعاء، أن بلاده بذلت كل ما في وسعها لضمان قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب.

وفي كلمة أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق، قال الرئيس الروسي إن معظم صادرات الحبوب التي خرجت من موانئ أوكرانيا تم تصديرها إلى أوروبا وليس إلى الدول الفقيرة.

وتوقع بوتن أن تتفاقم المشاكل في أسواق الغذاء العالمية محذرا من أن كارثة إنسانية تلوح في الأفق.

من ناحية أخرى، أوضح بوتن أن عقوبات الغرب تنم عن قصر نظر وتشكل خطرا على العالم بأسره وقال إنه يميل بصورة متزايدة صوب تعزيز العلاقات مع آسيا.

واعتبر أن عزل روسيا "مستحيل"، رغم العقوبات غير المسبوقة التي تفرضها دول غربية على موسكو، موضحا "بغض النظر عن مدى رغبة البعض في عزل روسيا، من المستحيل تحقيق ذلك".

وقال بوتن إن الغرب قوض الاقتصاد العالمي بمحاولة "شرسة" لفرض هيمنته على العالم. لكنه أضاف أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ آخذة في الصعود.

وأضاف أن جائحة كوفيد-19 "استُبدلت بتحديات أخرى ذات طبيعة دولية أيضًا، تهدد العالم بأسره".

وأوضح "أعني حمى العقوبات في الغرب ومحاولاته العدوانية المكشوفة لفرض أنماط سلوكية على دول أخرى وحرمانها من سيادتها وإخضاعها لإرادته".

كما اعتبر الرئيس الروسي بوتن أن مقترح وضع حد أقصى على أسعار الغاز الروسي أمر "غبي" وسيؤدي إلى زيادة الأسعار

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزمًا من العقوبات الاقتصادية والعقوبات على أفراد في روسيا بعدما بدأت روسيا ما تسميه بـ "عمليات عسكرية" في أوكرانيا في 24 فبراير.

في مواجهة عزلتها المتزايدة وتدهور علاقاتها مع الغرب، تتّجه موسكو نحو الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

وأشاد "بالدور المتزايد" لمنطقة آسيا المحيط الهادئ في شؤون العالم، مقابل دول غربية اعتبرها في حالة تدهور.

وأضاف أن الشراكات في المنطقة "ستخلق فرصًا جديدة هائلة لشعبنا".