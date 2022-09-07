نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022-2023 وتسجيل الرغبات عبر منصة مصر الرقمية tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث جميع الطلاب الخريجين من المدارس الفنية عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022-2023 الذي يتم من خلاله كتابة الرغبات للكليات التي يتم الالتحاق بها، وذلك لأن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي قد أوضح أن نزول تنسيق الدبلومات يبدأ في خلال الأيام المقبلة ولا يتأخر عن النصف الأول من شهر سبتمبر للإلحاق بالعام الدراسي الجديد.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022-2023

يمكن كتابة الرغبات من خلال الإنترنت وذلك من خلال الرابط الخاص بموقع التنسيق الالكتروني وهذا الموقع يتم التقديم عليه من خلال جميع الطلاب سواء كانوا المدارس الفنية أو طلاب الثانوية العامة أو مدارس stem ويتضح من ذلك أن هذا الموقع لا يقتصر على طلاب الدبلومات الفنية فقط.

يستطيع الطالب الدخول على منصة مصر الرقمية وزارة التعليم والبحث العلمى تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد موقع التنسيق الاكترونى.

كما ان الكليات التي يمكن التقديم فيها في تنسيق الدبلومات الفنية يوجد بعض تلك الكليات التي يمكن الالتحاق بها للطلاب الخريجين الثانوية الزراعية، وذلك وفق تنسيق العام الماضي وهذه الكليات كالآتي:

كلية الزراعة.

وكلية التربية.

كلية التكنولوجيا والتنمية.

وكلية السياحة والفنادق.

المعهد العالي للعلوم الإدارية.

والمعهد العالي للتعاون الزراعي.

خطوات التقديم على كليات المدارس الفنية

يمكن اتباع خطوات التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وفق خطوات بسيطة وهي كالآتي:

في البداية لابد من الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية.

بعد ذلك يتم الدخول على التنسيق الخاص بالمدارس الفنية.

ثم يتم اختيار الدرجة التي تم التخرج عليها من المدارس الفنية سواء كانت المدارس الثلاثة سنوات أو الخمس سنوات.

بعد ذلك يتم اختيار الأقسام التي تم التخرج منها سواء كانت مدرسة تجاري أو صناعي أو زراعي أو فندقي.

ثم بعدها يتم متابعة الخطوات حتى الانتهاء من عملية تسجيل الرغبات وحفظ هذا التسجيل.

فيديو توضيحي لطريقة تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023

في نهاية مقال رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022-2023 لابد من نسخ هذا الرابط والاحتفاظ به لكي يتم الدخول عليه في أي وقت لتسجيل الرغبات للالتحاق بإحدى الكليات التي تناسب هذه المدارس مع اتباع بعض الخطوات التي تم ذكرها.