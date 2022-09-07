نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن الجديد كم مبلغ للفرد الواحد بعد التعديل و صدور الأوامر الملكية الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن الجديد كم مبلغ للفرد الواحد سؤال يرغب عدد كبير من مستفيدي برنامج حساب المواطن معرفه الإجابة الخاصة بالزيادة و الراتب الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين بصرفه للمستفيدين، والمستحقين الذين تم تسجيلهم عبر البرنامج من أجل مواجهة الغلاء، ورفع المعاناة عن المواطن السعودي محدود الدخل، ومن خلال موقعنا “ثقفني” سوف نتعرف على الجواب الصحيح ،و نوضح عدة نقاط اهمها :

كم ريال مبلغ الراتب الإضافي في حساب المواطن للفرد الواحد؟ وكيف يتم تقديم طلب أعتراض؟ كيفية استخدام الحاسبة التقديرية في حساب المواطن ،طريقة الأستعلام عن نتائج الأهلية.

حساب المواطن الجديد كم مبلغ للفرد الواحد

يعد برنامج حساب المواطن التابع ل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أهم البرامج التي تقدم خدمة إلكترونية حكومية وقدتم إطلاقه في شهر ديسمبر عام 2017 بأمر ملكي من أجل الأسر السعودية الفقيرة، لتقديم الحماية الاجتماعية، وترشيد مصادر الدعم لتصل لمن يستحق من المواطنين في المملكة العربية السعودية بعد تداعيات فيروس كورونا وارتفاع أسعار الغاز والكهرباء والمياه نتيجة الإصلاحات والتوسعات الاقتصادية التي تشهدها البلاد وأصبحت عبء على غير القادرين,

من أجل سد الفجوة وتحقيق العدالة يعمل برنامج حساب المواطن على تقديم الدعم من خلال تسجيل حساب مواطن جديد عبر المنصة الإلكترونية يسجل فيه رب الأسرة جميع بياناته ،وعدد الأفراد، وبياناتهم، مع إرفاق المستندات المطلوبة ويتم دراسة الطلب والموافقة.عليه و تقديم دعم نقدي للأسر المستحقة.

كم مبلغ حساب المواطن للفرد الواحد

قيمه الحد الأدنى لما يحصل عليه المواطن لكل فرد يعادل 300 ريال سعودي وتحسب الزيادة وفقاً لعدة معايير مثل عدد أفراد الأسرة التابعين ودخل المواطن بالإضافة إلى حالته الصحية وكلما قل الدخل ذاد مقدار الدعم.

كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن برقم الهوية الوطنية 1444

أكد حساب المواطن على ضرورة الاستعلام عن الأهلية شهريا وتحديث بيانات حساب المواطن بصورة مستمرة لمعرفة هل المستفيد مؤهل، أو غير مؤهل وفي حالة عدم الأهلية يتم تقديم طلب اعتراض حساب المواطن ويمكن استعلام الأهلية برقم الهوية باتباع مايلي من خطوات:

دخول موقع حساب المواطن.

تدوين اسم المستفيد.

كتابة الرقم السري الذي تم أرسالة عبر الهاتف عند تسجيل حساب مواطن جديد.

اضغط تسجيل دخول حسابك.

اضغط على خانة الخدمات الإلكترونية سوف تظهر قائمة.

اختار أيقونة دراسة الأهلية ثم مربع استعلام.

تظهر نتيجة الأهلية مربع مؤهل ومربع غير مؤهل.

حساب المواطن الجديد حسب المرسوم الملكي

عقب صدور الأوامر الملكية شهر يوليو الماضي عام 2022 بحسب المرسوم الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود رئيس ديوان مجلس الوزراء السعودي وكان مفادها صرف مرتب إضافي للمستحقين المسجلين في حساب المواطن وزيادة قيمة الدعم للفرد وسوف يتم صرف الراتب مع موعد استحقاق الرواتب هذا الشهر ويقدر مبلغ الزيادة كما يلي:

رب الأسر يحصل على راتب زيادة مقدار720 ريال سعودي. الذين يبلغ أعمارهم 18 عام وأكثر من التابعين يزيد 320 ريال سعودي. التابع صغير السن وأقل من 18 عام يحصل على 215 ريال راتب إضافي.

كم شهر دعم حساب المواطن

حسب القرار الملكي الصادر الشهر الماضي يتم صرف الرواتب الإضافية من الدفعة الجديدة هذا الشهر وحتى نهاية هذا العام ولم تصدر قرارات حتى هذه اللحظة باستمرار الزيادة في الأعوام التالية .

خدمة حاسبة حساب المواطن التقديرية



حاسية حساب المواطن من الخدمات التي تقدم عبر برنامج حساب المواطن لتمكن المستفيدين من احتساب، ومعرفة كم مبلغ استحقاق كل فرد مستقل ويمكن الاستفادة من الخمة باتباع التالي: