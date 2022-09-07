نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 العراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ذلك الوقت من السنة مرة أخرى يستعد طلاب الصف السادس الابتدائي للدور الثاني من الامتحانات. ويتساءل الآباء كيف يمكنهم الاستفسار عن النتائج وفي هذا المقال سنخبرك بكل ما تحتاج لمعرفته حول الحصول على نتائج طفلك من الصف السادس من المدرسة الابتدائية، دو ثاني لعام 2022. سنقدم لك نظرة عامة حول ما يمكن توقعه وكيفية القيام بالاستعلام عنه النتائج لذا إذا كنت تبحث عن معلومات حول نتيجة الصف السادس من المدرسة الابتدائية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2022.

تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني على موقعها الالكتروني الرسمي خلال هذا الاسبوع وسيتمكن الآباء من التحقق من نتائج أطفالهم عن طريق تسجيل الدخول إلى الموقع ببياناتهم الشخصية ورقم الهوية. سيتم إرسال النتائج برسالة نصية قصيرة إلى الهواتف المحمولة الخاصة بالوالدين وللاستعلام عن نتائج امتحان المدارس الابتدائية للصف السادس (الجولة الثانية) لعام 2022، يمكن للمرء الاتصال بمجلس التعليم في مدرسته أو الانتقال عبر الإنترنت إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2022.

تنشر وزارة التربية والتعليم في كافة المحافظات العراقية نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 وذلك على عدة مواقع، أهمها موقع وزارة التربية العراقية، وما عليك سوى الانتقال إلى موقع الويب وإدخال معلوماتك الشخصية. وسوف يتم نشر النتائج بتنسيق PDF و Excel لراحتك.

يمكن للوالدين والأوصياء الوصول إلى نتائج الطفل عن طريق تسجيل الدخول رابط وزارة التربية العراقية

بعد الدخول الي الموقع الرسمي ينقر الطالب على جملة الصف السادس الابتدائي دور ثاني

ثم في الخطوة التي تليها يجب على الطالب القيام بتسجيل جميع المعلومات المطلوبة بعناية.

أخيرًا، في هذه الخطوة انقر فوق عرض النتائج.

وكانت قد ظهرت بالفعل نتائج عدد كبير من المحافظات ومنها محافظة بغداد والتي أعلنت فيها محافظة الرصافة الاولي ومحافظة الرصافة الثانية، وكذلك محافظة الرصافة الثالثة عن نتائج السادس الابتدائي دور ثاني، كما أعلنت الكرخ الأولي نتيجة السادس وتم نشرها الكترونياً علي المواقع الرسمية الخاصة بنتائج الطلاب.