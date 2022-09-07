هُنا اطلع تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للقبول بالجامعات من بوابة الحكومة المصرية موقع التنسيق tansik.digital.gov.eg

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عمر شويل - جدة لقد تم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة في ١ سبتمبر لعام ٢٠٢٢ وتم الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب أيضا ولذلك بدأ الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة بالبحث عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات ٢٠٢٢، ولقد قام مكتب التنسيق بالإعلان عن موعد فتح تنسيق المرحلة الثالثة 2022، ومن الجدير بالذكر أن بداية دراسة تم تحديدها لتكون في يوم 1 من شهر أكتوبر القادم وذلك على مستوى جميع الكليات والمعاهد والمدارس الحكومة والخاصة، ولذلك من المنتظر الانتهاء من المرحلة الثالثة للتنسيق خلال الأيام الجارية.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

تم فتح باب التسجيل في المرحلة الثالثة ٢٠٢٢ يوم ٣ سبتمبر لعام ٢٠٢٢ وذلك حتى يوم ٧ سبتمبر وسوف يستطيع الطلاب والطالبات الذين لم يستطيعوا الحصول على الحد الأدنى للمرحلة الأولى والثانية وأيضا الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني تسجيل رغباتهم إلكترونيا عن طريق الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وأيضا صرح مكتب التنسيق أن الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني سوف يقومون بكتابة رغباتهم فور بدء التنسيق وأيضا سوف يقوم المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية بكتابة رغباتهم.

خطوات التسجيل في موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي 2022

سوف يتم تسجيل الرغبات عن طريق موقع التنسيق الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي، وسوف يقوم الطلاب والطالبات باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات.

الخطوة الثانية: ثم يقوم بالنقر على تسجيل رغبات المرحلة الثالثة ٢٠٢٢.

الخطوة الثالثة: ثم يقوم الطالب بإدخال الرقم السري الخاص به.

الخطوة الرابعة: ثم يقوم الطالب بإدخال اسمة ورقم الجلوس الخاص به.

الخطوة الخامسة: ثم يقوم بكتابة رغباته بالترتيب ويجب أن يراعي التوزيع الجغرافي والإقليمي الخاص به.

الخطوة السادسة: ثم يقوم الطالب بحفظ البيانات والضغط على تسجيل.

الحد الأدنى للمرحلة الثالثة للتنسيق 2022

يترقب الكثير من الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني والذين لم يستطيعوا الحصول على الحد الأدنى للمرحلة الأولى والثانية المرحلة الثالثة للتنسيق لعام ٢٠٢٢، وسوف يكون الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية والعلمية ٢٠٥ درجة وذلك بمجموع ٥٠٪ وهناك الكثير من الجامعات والمعاهد المتاحة مثل كلية الآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية.

لقد أتاحت وزارة التعليم العالي تسجيل الرغبات إلكترونيا للتسهيل على الطلاب والطالبات ويستطيع الطلاب والطالبات دخول الكثير من الكليات والمعاهد في المرحلة الثالثة من التنسيق لعام 2022، ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة للتنسيق قد شارفت على الانتهاء لاستقبال موعد أول أيام الدراسة بالكليات والمعاهد في بداية شهر أكتوبر.