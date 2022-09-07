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عمر شويل - جدة يحتاج بعض الأشخاص إلى معرفة تفاصيل موعد الضمان الاجتماعي المطور 1444 شهر أكتوبر القادم متى ينزل الدعم في حسابات المستفيدين بناءً على النظام المطور التي قامت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإعلان عنه في وقت سابق، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة أكدت على قيامها بإيداع المبالغ المستحقة في موعدها المحدد على حساب المواطنين السعوديين من أجل ضمان وصول الدعم لجميع العملاء.

تفاصيل موعد الضمان الاجتماعي المطور 1444

لقد قد أكدت الجهات المختصة بهذا الأمر أنها لن تعلن عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور مرة واحدة بل هي ستعلن عنه بصورة تدريجية وعلى دفعات مختلفة، بمعنى أنه سيتم الاعلان عن البعض، ثم ترك البعض الآخر ينتظر قليلا فيما يسمى ب “قائمة الانتظار”، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قامت بالبدء في هذا النظام الجديد منذ العام الهجري السابق (عام ١٤٤٣ هجري) وبالتحديد في شهر ربيع الثاني ومنذ هذا التاريخ والمملكة تسعى لتوفير المطلوب وتلبية احتياجات كافة المتقدمين بقدر استطاعتها بالتأكيد.

بالإضافة إلى أن الوزارة أكدت أنها ستبدأ بالنظر في الحالات المستحقة من المتقدمين فور الانتهاء من التقديم، وبعد الدراسة ستقوم بتنزيل المعاشات في الحسابات البنكية بالتدريج، وسيتم صرف المعاشات لمستحقيها كالمعتاد في أول كل شهر ميلادي. وأول موعد للصرف هو أول شهر سبتمبر لهذا العام الحالي أي بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢٢م الموافق لتاريخ الثالث من ربيع الأول عام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجري. (١٤٤٤هجري)، وإن شهر أكتوبر سيتم صرف معاشه في أول الشهر الميلادي أيضاً.

الهدف من نظام الضمان الاجتماعي الجديد

وقامت المملكة العربية السعودية بوضع هذا النظام المطور الجديد بناء على رؤيتها ٢٠٣٠ في تطوير المملكة والارتقاء بها نحو الأفضل، فالهدف الأساسي لهذا النظام هو مساندة الفئات الضعيفة ماليا وتوصيل الزكاة لمستحقيها الحقيقيين ودعم الخدمات وغيرها.. وبالتالي فستتحسن الحالة المادية للفئات المختلفة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى رفع المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة.

أما عن الذين يسألون عن كم سيكون أجور المستحقين فإن الجهات المختصة قامت بتحديده على أن الحد الأدنى للفرد الف ومائة ريال سعودي، ولمعرفة المبلغ الذي يمكن أن تكون مستحقه راجع “حاسبة الضمان الاجتماعي المطور” وتعرف على شروط التقديم وكيفية التقديم لتستطيع التقديم على النظام بسهولة.