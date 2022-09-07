ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 74 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الصينية أعادت فتح الطرق المؤدية إلى مركز الزلزال بمقاطعة "سيتشوان" واستؤنفت حركة المرور، مشيرة إلى أنه لا يزال 26 شخصا فى عداد المفقودين حتى الليلة الماضية.

وأوضحت أن الزلزال - الذى يعد الأقوى الذى يضرب المنطقة منذ عام 2017 - تسبب فى تدمير العديد من المبانى وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية.

من جانبهم، حذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال هطول أمطار غزيرة على المنطقة حتى يوم الجمعة المقبل.

وكان الزلزال الذى بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر قد وقع على بعد حوالى 43 كيلومترا جنوب شرقى مدينة كانجدينج فى مقاطعة "سيتشوان" وعلى عمق 10 كيلومترات أمس الأول الإثنين، وفقا لهيئة المسح الجيولوجى الأمريكية.

وطالب الرئيس الصينى شى جين بينج - فى وقت سابق - السلطات المحلية بجعل إنقاذ الأرواح أولوية قصوى والقيام بكل ما فى وسعها لإنقاذ الأشخاص فى المناطق المنكوبة وتقليل الخسائر فى الأرواح إلى الحد الأدنى، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلامية مختلفة.

يشار إلى أن الزلازل شائعة الحدوث إلى حد ما فى الصين، خاصة فى مناطق جنوب غربى البلاد التى تعد نشطة زلزاليا.