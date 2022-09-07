عاجل- بوتين يوجه رسالة قوية للغرب

جدة - نرمين السيد - وتابع بوتين، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، بأن الغرب أضعف الأساسيات الرئيسية للاقتصاد العالمى، مضيفا أن قرار أوروبا بقطع العلاقة مع روسيا أحد أبرز أسباب التراجع الاقتصادى.

كما أكد أن الثقة فى الدولار واليورو والجنيه الإسترلينى انخفضت، بحسب قوله.

وفيما يخص الاقتصاد الروسى، قال بوتين، قريبا سيعود الاقتصاد إلى قنواته الطبيعية، والتضخم فى روسيا سيصل العام المقبل إلى المستوى الذى نستهدفه.