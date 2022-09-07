اليوم.. أمريكا تنفذ إطلاقا تجريبيا لصاروخ عابر للقارات

وأوضح الجنرال بات رايدر، المتحدث باسم الوزارة، فى تصريحات للصحفيين اليوم أن قيادة القوات الجوية للعمليات العالمية ستجرى هذا الإطلاق التجريبى للصاروخ "مينيتمان 3" فى وقت مبكر من صباح الأربعاء 7 سبتمبر من محطة فاندينبيرج للقوة الفضائية فى ولاية كاليفورنيا.
ونوه رايدر إلى أن هذا الإطلاق يعد اختبارا روتينيا مخططا له من قبل ويتماشى مع الاختبارات السابقة، وهو يستهدف التحقق من فعالية واستعداد هذا النظام الصاروخى.
ولفت المتحدث إلى أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا مقدما بهذا الإطلاق بما يتفق مع الإجراءات المتبعة.
ويجدر بالذكر أن الصاروخ "مينيتمان 3" ، والذى يمكنه أن يحمل رؤوسا نووية، أطلق آخر مرة فى يوم 16 أغسطس الماضى بعد تأجيل لمدة أسبوعين بسبب تزايد التوترات مع الصين حول تايوان.
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