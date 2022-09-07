ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار كوريا الجنوبية إلى 10 قتلى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه تم انتشال 7 جثث من ساحة لانتظار السيارات تحت الأرض فى مجمع سكنى، وإنقاذ شخصين آخرين، مشيرة إلى أن التسعة حوصروا بعد أن دخلوا ساحة الانتظار لنقل سياراتهم أثناء هطول الأمطار الغزيرة، إلا أن المياه غمرت الساحة وتسببت فى مقتل 7 منهم بسبب سكتة قلبية.
ويقوم رجال الإنقاذ حاليا بتصريف مرآب السيارات للبحث عن أى ضحايا متبقين، لكن من غير المرجح أن يتم العثور على ناجين إضافيين.
وكانت السلطات قد أعلنت مصرع شخص فى مدينة بوهانج، وشخص آخر فى مدينة كيونج جو بعدما تسببت الانهيارات الأرضية فى دفن منزلهما.
وضرب الإعصار جزيرة "جيجو" جنوبى البلاد قبل أن يصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة "بوسان" الساحلية التى ضربتها الأمواج العاتية والأمطار الغزيرة، مما ألحق أضرارا بالطرق والمتاجر المطلة على الشاطيء.
وكانت السلطات قد أعلنت إغلاق أكثر من 600 مدرسة فى جميع أنحاء البلاد كإجراء احترازى، كما أوقفت شركات الطيران المحلية حوالى 250 رحلة جوية داخلية.
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