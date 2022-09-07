العالم اليوم - الذهب يتراجع مع زيادة توقعات رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 09:21 صباحاً - تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن عززت البيانات الاقتصادية المتفائلة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيواصل رفع معدلات الفائدة بصورة حادة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1692.99 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0330 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أسبوع.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1703.30 دولار.

وعززت بيانات قطاع الخدمات الأميركي القوية الدولار، وقفز مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في 20 عاما، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 16 يونيو، وسط توقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة. ويتسبب ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 21 سبتمبر. ورفع البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في المجمل منذ مارس لكبح التضخم المتصاعد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 17.85 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين واحدا في المئة إلى 844.43 دولار، وهبط البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1985.25 دولار.