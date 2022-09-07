نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمزايا هتبهرك.. تعرف سعر ومواصفات هاتف آيفون 14 برو max الجديد 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات أيفون 14 في مصر والسعودية، دومًا ما يبحث الأشخاص عن أحدث الهواتف المحمولة ذات التكنولوجيا المتطورة، وذلك بهدف مواكبة العصر، والاستفادة من كافة التقنيات الرائعة الموجودة بها، ويعد من بين تلك الهواتف الحديثة والمتطورة وأشهرها هو هاتف آيفون 14 برو ماكس، والذي كان قد تساءل عن سعره الكثيرين سواء داخل مصر أو السعودية أو غيرها، وفي السطور التالية سوف نتعرف معكم على سعر ومواصفات أيفون 14 في مصر والسعودية.

سعر ومواصفات هاتف آيفون 14 برو max الجديد

هناك عدة مواصفات هامة في هاتف آيفون 14 برو ماكس الجديد وهي كالآتي:

طول الهاتف حوالي 160.8 ملليمتر.

أما بالنسبة للعرض فهو حوالي 78.1 ملليمتر، والسُمك 7.7 ملليمتر.

والوزن مناسب، فهو يصل لحوالي 240 جم.

الهاتف يتميز بأنه يغطي كافة الشبكات سواء كانت شبكات الجيل الثاني مروراً بشبكات الجيل الخامس.

كذلك الهاتف يدعم تشغيل شبكات GPRS، EDGE.

تتراوح أبعاد شاشة الهاتف بين 19 سم، 5 سم، 9 سم.

الهاتف يعمل بذاكرة رام من طراز NVMe، كما تصل دقة درجة تصنيعها إلى حوالي 4 نانومتر.

يتميز معالج الرسومات داخل الهاتف بأنه من نوع Apple GPU وهو (خماسي النواة).

معالج الجهاز يسمى ِApple A16 Bionic.

يوجد بالهاتف تقنيات رائعة مثل تقنية true tone، وتقنية Dolby version، هذا وبالإضافة إلى احتوائه على تقنيات التدرج اللوني، وإمكانية وضع حماية الشمس، أو اختيار الوضع الليلي، ويمكن الاختيار يمكن حوالي 16 مليون لون.

تصل سرعة رام الجهاز لحوالي 6 جيجا بايت.

الشريحة من طراز Nano SIM/ eSIM، والهاتف يدعم استخدام شريحة واحدة.

وبالنسبة للكاميرا تصل درجة كثافة البيكسل بها إلى حوالي 457 بكسل للإنش الواحد

تصل درجة تحديث الشاشة إلى حوالي 120 هرتز.

سعر آيفون 14 برو ماكس iphone في مصر والسعودية

ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية بعض التسريبات التي كشفت عن أهم مواصفات الهاتف والتي تم ذكرها لحضراتكم بالأعلى، بالإضافة إلى انتشار بعض التوقعات عن سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس داخل السعودية ومصر والتي جاءت كالآتي: