نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبار الرخصه المهنية tpl.etec.gov.sa 1444 رابط التسجيل للمعلمين والخريجين 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط التسجيل في اختبار الرخصه المهنية tpl.etec.gov.sa الرسمي للمعلمين والمعلمات والخريجين عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب أو نظام الرخص الإلكتروني، حيث يستقبل موقع الرخص المهنيه في الوقت الحالي طلبات التسجيل في اختبارات الرخص المهنية العام والتخصصي من الجنسين رجال ونساء، وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل في اختبار الرخصه المهنيه للمعلمات اليوم الاثنين بتاريخ الخامس من شهر سبتمبر لعام 2022م، فمن يرغب في الحصول على رابط التسجيل في الرخصه المهنيه 1444، يمكنه ذلك من خلال المقال، كما يمكن أيضاً التعرف على شروط الرخص المهنيه، والإطلاع على مواعيد الاختبارات للمعلمين والمعلمات الآن.

التسجيل في اختبار الرخصه المهنية tpl.etec.gov.sa

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية فتح باب التسجيل في اختبار الرخصة المهنيه للمعلمات اليوم عبر موقع نظام الرخص التابع لها، وعلى ما يبدو أنه نظراً لكثرة الطلبات وزيادة عدد الراغبين والراغبات في التسجيل بالاختبارات المتاحة، فقد تعطل موقع قياس الرخصة المهنية ونظام الرخص الإلكتروني.

حيث ظهرت رسالة تتضمن الجملة الآتية “سنعود قريباً”، وهذا يعني خضوع البوابة الإلكترونية للصيانة في الوقت الحالي، لذا يجب الانتظار حتى يعود الموقع للعمل مرة أخرى، لكي تتمكن من إكمال عملية التسجيل في اختبار الرخصه المهنيه للمعلمين والمعلمات، علماً بأنه يتم الدخول إلى الحساب الشخصي عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد.

وقد تم التأكيد على أن اجتياز اختبار الرخصة المهنية هو متطلب أساسي للحصول على رخصة معلم، وتتيح الهيئة أمام المعلمات والمعلمين ممن هم على رأس العمل أو ممن يرغبون في الالتحاق بمهنة التدريس من حاملي مؤهل البكالوريوس إمكانية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بقسميه التربوي العام والتخصصي.

رابط التسجيل في اختبار الرخصه المهنيه للمعلمين والخريجين

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب منصة خاصة لاستقبال كافة الطلبات المتعلقة بالرخص المهنيه لمعلمي ومعلمات المملكة، علماً بأن الرخصة المهنيه هي وثيقة رسمية تصدر من قبل الهيئة عن طريق نظام الرخص الإلكتروني وفق معايير وإجراءات محددة، ومن يحصل على رخصة معلم يكون مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم على حسب مستويات ومدة زمنية محددة.

وفي الوقت الحالي يتاح التسجيل في الاختبار التربوي العام والتخصصي للرجال والنساء سوياً عن طريق موقع هيئة تقويم التعليم نظام الرخص الإلكتروني الذي يمكن الدخول إليه من خلال اتباع رابط تسجيل اختبار الرخصه المهنية tpl.etec.gov.sa الرسمي التالي:

رابط التسجيل في اختبارات الرخص المهنيه (tpl.etec.gov.sa). رابط موقع قياس الرخصة المهنيه (etec.gov.sa).

مواعيد التسجيل في الرخصه المهنيه 1444

وفقاً لمواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1444 المعلنة من جانب الهيئة، فقد تم البدء في استقبال طلبات التسجيل من الرجال خلال الشهر الماضي، بينما بدأ التسجيل للنساء اعتباراً من اليوم، فمن يرغب في التعرف على موعد بدء التسجيل في اختبار الرخص المهنيه ونهايته، يمكنه ذلك من خلال التالي:

بدأ التسجيل في الاختبار التربوي العام والتخصصي “رجال” اعتباراً من تاريخ 29 أغسطس 2022م الموافق لتاريخ 2 صفر 1444هـ، ومن المقرر أن تستمر عملية التسجيل حتى تاريخ 8 أكتوبر 2022م الموافق لتاريخ 12 ربيع الأول 1444هـ.

بداية التسجيل في الاختبار التربوي العام والتخصصي “نساء” اعتباراً من 5 سبتمبر 2022م الموافق لتاريخ 9 صفر 1444هـ، ويستمر حتى تاريخ 26 نوفمبر 2022م الموافق لتاريخ 2 جمادي الأولى 1444هـ.

مراحل إصدار الرخصة المهنيه للمعلمين والمعلمات

أوضحت هيئة تقويم التعليم مراحل إصدار الرخصة المهنية لممارسة مهنة التعليم أو التدريس بالمملكة العربية السعودية، فمن يرغب في التقديم على وظائف وزارة التعليم التي تقوم بالإعلان عنها، فيجب الحصول على الرخصة المهنية كمتطلب أساسي، وتتمثل مراحل إصدار الرخص المهنيه في التالي:

المرحلة الأولى: تسجيل الدخول إلى نظام الرخص الإلكتروني للتسجيل في اختبار الرخصه المهنية tpl.etec.gov.sa وفق المواعيد المحددة، مع مراعاة التحقق من صحة كافة البيانات الشخصية والمهنية.

الثانية: تنفيذ الاختبارات، وتنتهي بالإعلان عن نتائج الرخصة المهنية.

الثالثة: تقديم طلب إصدار رخصة وفق المستوى الذي تحققت به كافة الشروط، لتقوم الهيئة بعد ذلك بإصدارها.

التسجيل في اختبار الرخصه المهنية 1444

تم التأكيد من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب على أنه يتاح التسجيل في الرخصه المهنيه للمعلمين والمعلمات على حسب رغبة المستفيد سواء في الاختبار التربوي العام أو في الاختبار التخصصي أو في كلاهما معاً، كما تتاح الاختبارات المهنية لمن لم يسبق له دخول الاختبار أو لديه نتيجة واحدة فقط.

ويمكن التسجيل في اختبار الرخصة المهنية من خلال نظام الرخص وليس عن طريق موقع قياس الإلكتروني الذي لن يظهر به إلا اختبار القيادة المدرسية والإشرافية التربوي فقط، وقد تم إسناد إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم والتدريب واعتمادها وتقويم تطبيقها إلى هيئة تقويم التعليم والتدريب من جانب مجلس الوزراء.

كما أكد على أن الهيئة هي الجهة المنوطة بإجراء الاختبارات المهنية العامة والتخصصية للرخص من خلال بناء وتطبيق الاختبارات الخاصة بالكفاية المهنية للمعلمين والمدربين، ومن ثم إصدار الرخص الخاصة بها وفق الضوابط المعتمدة، ويتاح التسجيل في اختبار الرخصه المهنية tpl.etec.gov.sa عن طريق نظام الرخص.

التسجيل في اختبار الرخصه المهنيه للخريجين

يتاح الدخول إلى الاختبارات للتسجيل في الاختبار المناسب للخريجين الراغبين في شغل الوظائف التعليمية أو المعلمين ممن هم على رأس العمل من خلال موقع نظام الرخص الإلكتروني، علماً بأنه يتم تطبيق ضوابط الرخص المهنية على كلاً من المعلمين والراغبين في ممارسة مهنة التدريس سواء بالقطاع العام أو الخاص بالمملكة.