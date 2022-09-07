نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الإعلان الرسمي.. الأسعار المتوقعة لهواتف آيفون 14 وأبرز المزايا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الكثير من متابعي ومحبي عالم التكنولوجيا اطلاق هاتف ايفون 14 الجديد والذي ينتظره بشكل خاص عشاق ومحبي هواتف ايفون ويبحث عدد كبير جداً من الأشخاص بشكل يومي عن الأسعار المتوقعة لهواتف آيفون 14 واهم المزايا التي يوفرها الهاتف للمستخدم، ونستعرض معكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني سعر هاتف ايفون 14 وأبرز مميزات الهاتف وعيوبه.

الأسعار المتوقعة لهواتف آيفون 14

بعد التسريبات الأخيرة المتعلقة بهواتف ايفون 14 فان السعر المتوقع لهاتف iPhone 14 Pro في السوق العالمي هو 1099 دولارًا بينما سعر هاتف iPhone 14 Pro Max من المتوقع ان يتوفر في السوق بسعر 1199 دولار بينما هاتف ايفون 14 بسعر 799 دولار.

مميزات هواتف آيفون 14

بعد العديد من التسريبات المنتشرة في الوقت الحالي بخصوص هواتف ايفون 14 نسخة iPhone 14 Pro ستكون متوفرة في السوق بسعة تخزين داخلية 256 جيجا بايت كحد أدني علي عكس السنوات الماضية حيث كانت توفر شركة أبل نسخة بسعة 128 جيجا بايت وبالتالي فانة من المتوقع ان تكون هذه النسخة وهي ايفون 14 برو بنفس سعر نسخة الـ 128 جيجا بايت.

من الإضافات الجديدة المتوفرة في هواتف ايفون 14 انها تحتوي علي نظام الاتصال عبر القمر الصناعي وهذه الخاصية متاحة للجميع ولكنها لن تعمل في جميع البلدان وتتطلب أولا الحصول علي موافقة الحكومة وبالتالي لن تكون متوفرة لجميع المستخدمين اذا كانت الدولة تمنع ذلك، وبكل تأكيد اهم ما ينتظره المستخدمين في هواتف ايفون هي الكاميرا ويأتي هاتف ايفون 14 بكاميرا عالية الدقة ومتوفرة بدقة 48 ميجا بكسل وهناك فرق شاسع بين هذه الكاميرا والكاميرات المتوفرة في النسخ السابقة من هواتف ايفون حيث كانت توفر شركة ابل كاميرا ايفون السابقة بدقة 12 ميجا بكسل فقط.

الشحن السريع من المميزات الرائعة في هواتف ايفون 14 الجديدة حيث وفرت الشركة شرائح A16 Bionic بأداء أفضل ومحسن وسوف يدعم الشاحن سرعة 30 وات مما يساعدك في شحن الهاتف بشكل سريع، وبجانب ذلك فان حواف الهاتف أصبحت اقل مما يجعل إمكانية التحكم في الهاتف أفضل والكثير من المميزات المتواجدة في هاتف ايفون 14 الجديد التي يمكنك استكشافها بعد اطلاق الهاتف بشكل رسمي.