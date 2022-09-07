نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي زد فولد4 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي زد فولد4 في السعودية، مما لا شك فيه أن شركة سامسونج أصبحت المستحوذة الأولى لسوق الجوالات القابلة للطي، حيث تبلغ حصتها نسبة 88% من السوق العالمي لهذا النوع من الجوالات، ولعل أحدث إصدارات سامسونج من هذه السلسة هو سامسونج جلاكسي زد فولد4، و اليوم بمشيئة الله سوف نتكلم عن مواصفات وسعر هذا الجوال المثير والأنيق. أولا المواصفات الخارجية والعامة: أول ما تقع عيناك على هذا الجوال سوف تندهش من أنه تقريبا وظاهريا لا يوجد فروق واضحة بينه وبين الإصدار الأقدم منه و هو زد فولد3 .

. ولكن أحب أن أخبرك أن اللون قد تغير إلى اللون الرصاصي الأخضر.

و الفريم الألومونيوم أصبح أقل سماكة.

والأهم من كل ذلك هو أن مفصلات الطي قد أصبحت أقوى مما يعطيها ثبات أفضل بأي وضعية تريدها.

كما أن الأبعاد تغيرت فأصبح الجهار ذو عرض أكبر وطول أقل.

سطوع الشاشة أصبح أقوى وأصبح في مستوى سلسلة سامسونج الألترا.

الموبايل يأتي بتقنية ال5G.

حجم الشاشة 7.60 بوصة. ثانيا إستهلاك الطاقة وعمر البطارية: بالرغم ان جوال سامسونج جالاكسي Z فولد4 يأتي ببطارية 4400 ملي أمبير إلا أنه بسبب الشاشة الموفرة للطاقة والمعالج العبقري سناب دراجون 8، تستطيع إستخدام الجوال ليوم كامل قبل شحنه مرة أخرى.

يأتي ببطارية 4400 ملي أمبير إلا أنه بسبب الشاشة الموفرة للطاقة والمعالج العبقري سناب دراجون 8، تستطيع إستخدام الجوال ليوم كامل قبل شحنه مرة أخرى. كما أن هذا الجوال يدعم خاصية الشحن السريع حتى لو تم الشحن بشاحن 25 وات فقط، ويتم شحنه في حوالي ساعة وربع الساعة. ثالثا الكاميرات: الكاميرا الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل، كاميرا زوم 3X بدقة 10 ميجا بيكسل، وكاميرا ألترا بدقة 12 ميجا.

و المميز بكاميرا جوال سامسونج جلاكسي زد فولد 4 هو العزل الحقيقي ومعالجة الصور في الصور القريبة.

هو العزل الحقيقي ومعالجة الصور في الصور القريبة. تفاصيل الصورة البورتريه أصبحت عظيمة والتي كانت تعاني معها أغلب جوالات سامسونج في الماضي.

نقاء التصوير الليلي.

دعم تصوير الفيديو بتقنية ال8K.

بالنسبة للكاميرا السيلفي تأتي بدقة 10 ميجا بيكسل، وأخرى بدقة 4 ميجا بيكسل وتعامل معاملة الويب كام وليس لإلتقاط السيلفي. رابعا وأخيرا السعر: يأتي سعر جوال سامسونج جلاكسي زد فولد 4 بنسخته ال5 جي، سعة 512 جيجا 7399 ريال.

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