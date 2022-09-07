جوتيريش يدعو إلى سلامة محطة زابوريجيا النووية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وجاء على الموقع الرسمى للأمم المتحدة أن أكبر محطة نووية فى أوروبا تعرضت لقصف متكرر خلال الأسابيع الأخيرة، مما أثار مخاوف من حدوث كارثة نووية محتملة.

وسلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء على مخاوفه الشديدة المستمرة بشأن الوضع، وحذر مرة أخرى من أن أى ضرر يلحق بـ زابوريجيا، أو أى منشأة نووية أخرى فى أوكرانيا، يمكن أن يؤدى إلى كارثة واسعة النطاق.

وأضاف "يجب اتخاذ جميع الخطوات لتجنب حدوث مثل هذا السيناريو. يجب أن تعمل الفطرة السليمة والتعاون على توجيه الطريق إلى الأمام. وقال "إن أى عمل من شأنه أن يعرض السلامة البنائية أو السلامة أو الأمن للمحطة النووية للخطر غير مقبول".

وشدد الأمين العام على أن الجهود المبذولة لإعادة إنشاء المحطة كبنية تحتية مدنية بحتة أمر حيوى.

ودعا الأمين العام إلى الالتزام بدعم مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمركزين فى المحطة.