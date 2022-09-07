أمين عام الأمم المتحدة: سأزور باكستان.. فى هذا اليوم

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمس الثلاثاء، أنه سيسافر اليوم الأربعاء، إلى باكستان، تعبيرا عن تضامنه العميق مع الشعب الباكستانى "ولمناشدة المجتمع الدولى تقديم دعم هائل للباكستانيين، فى وقت الحاجة هذا بعد الفيضانات المدمرة التى شهدتها البلاد.





وجاء على الموقع الرسمى لمنظمة الأمم المتحدة أن الأمين العام تحدث إلى الصحفيين، أمس الثلاثاء، قبيل جلسة مجلس الأمن بشأن التهديدات التى تواجه السلم والأمن الدوليين، والتى تم تخصيصها لبحث الوضع فى محطة زابوريجيا النووية فى أوكرانيا.

وقال الأمين العام إن الحرب فى أوكرانيا تحظى بالكثير من الاهتمام، "لكن الناس يميلون إلى نسيان وجود حرب أخرى - الحرب التى نخوضها على الطبيعة، والطبيعة ترد الضربة بمثلها، ويتسبب تغير المناخ فى مضاعفة الدمار الذى يلحق كوكبنا".

وتابع الأمين العام قائلا: "من باكستان، إلى تشاد والقرن الإفريقى، حيث يتسبب الجفاف فى حدوث مجاعة. كل هذه الأمور تمثل تهديدا هائلا لنا جميعا. اليوم، إنها باكستان. غدا، يمكن أن يكون أى مكان آخر".

وقال جوتيريش إن التعامل مع تغير المناخ يمثل القضية الحاسمة فى عصرنا، محذرا من أن "اتباع نهج العمل المعتاد" يمثل "انتحارا خالصا"، على حد تعبيره.