واشنطن: تعليق خط أنابيب «نورد ستريم» لا علاقة له بالعقوبات الغربية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام عالمية، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى إن "الولايات المتحدة وأوروبا تعملان معًا لضمان وجود إمدادات كافية" وتعهد أن يكون "احتياطى الغاز فى أوروبا كافيا لفصل الشتاء".
وأضاف المتحدث "نعلم أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل وسنستمر فى البحث عن سبل لزيادة احتياطى الغاز فى أوروبا أو المساعدة فى تحفيز موارد طاقة أخرى عندما يكون الأمر ممكنا".
وتواجه أوروبا نقصا حادا فى امدادات الغاز هذا الشتاء بعد إعلان شركة غازبروم الروسية العملاقة الجمعة وقف خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1.
وتؤكد موسكو خصوصا أن العقوبات الغربية التى فرضت عليها إثر الهجوم الروسى على أوكرانيا تحول دون استعادة توربين صنعته شركة سيمنز وأرسل إلى كندا لإصلاحه.
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