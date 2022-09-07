نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati رابط وطريقة تسجيل جديد 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati المباشر للطالب وولي الأمر والكادر التعليمي madrasati sa للدخول إلى الملف الشخصي في المنصة منصة مدرستي لأداء المهام المطلوبة من الطالب أو الطالبة، حيث تم إطلاق منصة مدرستي من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الرشيدة 2030 والحفاظ على جودة وتميز العملية الدراسية، فهي تهدف إلى إيجاد بيئة إلكترونية افتراضية يتم من خلالها التفاعل بين المعلمين والمعلمات مع الطلاب في جوٍ تعليميٍ خلاق، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط منصة مدرستي الرسمي للدخول إلى منصتي مدرستي الحساب الشخصي لمتابعة الدروس الافتراضية وحل الواجبات المدرسية، بالإضافة إلى شرح طريقة تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي بالفيديو، كما يمكنكم أيضاً الحصول على رقم منصة مدرستي الدعم الفني للاستفسارات.

منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati

منصة مدرستي madrasati هي نظام إدارة التعلم الإلكتروني أو أداة إلكترونية للتعليم عن بُعد تم اعتمادها في المدارس الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وتتضمن المنصة مدرستي عدداً من الأدوات للطالب مثل المقررات الإلكترونية والجدول المدرسي والأنشطة التعليمية “الواجبات والاختبارات والمناقشات الإلكترونية” والفصول الافتراضية والمصادر المتنوعة للتعليم الماتع.

والاختبارات الإلكترونية والتقييم الذاتي وبنك الإثراءات وأدوات التواصل “البريد الإلكتروني” والواجبات الإلكترونية وغرف المعلمين والتقارير والإحصائيات واللقاءات العامة والتقويم، كما تتضمن برامج تفاعلية مثل برنامج مدرستي مايكروسوفت تيمز teams المخصصة لإنشاء وإدارة الفصول الافتراضية للتعليم عن بعد.

ويتم التعلم الإلكتروني بطريقة تزامنية عن طريق المنصة منصة مدرستي والفصول الافتراضية عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، كما يتم بطريقة غير تزامنية من خلال المحتوى العلمي مثل الدروس المسجلة والإثراءات وقنوات عين الفضائية والأنشطة والواجبات والتواصل المجتمعي وغير ذلك من أدوات المنصة منصة مدرستي الإلكترونية، وقد أثبتت المنصة منصتي مدرستي نجاحها على مدار عامل كامل وحتى الآن.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول

يتاح أمام الطلاب وأولياء الأمور والكادر التعليمي إمكانية تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد لتنفيذ المهام المطلوبة من كافة مستفيدي منصة مدرستي التعليمية، ومن يرغب في الحصول على رابط منصة مدرستي الرسمي من وزارة التعليم، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول المباشر (https schools madrasati sa).

رابط منصة مدرستي الدخول 1444

في حال تعذر على الطالب تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية، فيجب تسجيل الدخول لبرنامج الفصول الافتراضية مايكروسوفت تيمز بشكل مباشر لمتابعة الدروس من خلاله، وعند تعذر الدخول على مايكروسوفت تيمز ليوم دراسي، فيمكن متابعة شرح الدروس التي تم بثها على قنوات عين الفضائية.

وقد تم التأكيد من جانب وزارة التعليم عام على أنه يتاح أمام أولياء الأمور إمكانية استثمار أوقات الأطفال بالمتعة والفائدة لهم من خلال قناة عين روضتي الفضائية المتخصصة في بث الدروس التعليمية للأطفال، حيث تقدم دروساً تعليميةً وإثراءات متنوعة من الأناشيد والتجارب والقصص التي تعمل على تنمية المهارات لدى الأطفال، كما يمكن الإطلاع على الدروس الفائتة من خلال صفحة الدروس أو من خلال الروابط في الجدول الدراسي.

مدرستي بداية العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التعليم عام عن صدور توجيهاً من جانب وزير التعليم بالسماح لمنسوبي ومنسوبات الوزارة بمرافقة أبنائهم في مراحل التعليم “الروضة – التمهيدي – الأول الابتدائي” اعتباراً من أول أيام العام الدراسي الجديد وهو يوم الأحد بتاريخ 1 صفر لعام 1444هـ الموافق لتاريخ 28 أغسطس 2022م وفق خطة التقويم الدراسي 1444هـ.

ونوهت الوزارة على ضرورة مراعاة التنسيق مع المدير المباشر، وألا يخل ذلك بالعمل المناط به، وأن يكون الطفل ضمن المراحل التعليمية المستهدفة، ويتاح الدخول إلى حساب الطالب أو ولي الأمر في منصة مدرستي من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

وقد أصدرت وزارة التعليم تعميماً عاجلاً لجميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات يتعلق بتحضير الدروس، فنظراً لأهمية الإعداد اليومي للدروس من جانب المعلمين، فقد تم التأكيد من جانب الوزارة على ضرورة تمكين المعلمين من إعداد الدروس إلكترونياً عن طريق منصة مدرستي بديلاً عن التحضير الورقي للدروس، وقد أكدت الوزارة على مديري المدارس والمشرفين بضرورة متابعة تطبيق القرار الجديد.

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم عن بداية انطلاق اختبارات مهاراتي لقياس المهارات المكتسبة لدى الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام بدايةً من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي السنة المشتركة، حيث بدأت اختبارات مهاراتي اعتباراً من يوم الأحد وتستمر حتى الخميس.

حيث تستمر الاختبارات على مدار خمسة أيام عبر منصة مدرستي نظام الاختبارات المركزية الإلكترونية، ويتم تنفيذ الاختبار في المواد الأساسية الموضحة بالتالي:

اللغة العربية.

الرياضيات.

العلوم.

اللغة الإنجليزية.

رابط منصة مدرستي اختبارات المباشر

في حال الرغبة في تسجيل الدخول إلى نظام الاختبارات المركزية مدرستي اختبار لتنفيذ الاختبارات التي تعقدها وزارة التعليم عام على منصة مدرستي، سواء اختبارات تعزيز المهارات أو الاختبارات التقويمية الفترية أو الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والاختبارات التحصيلية، فيمكنه ذلك من خلال اتباع رابط منصة مدرستي اختبار المباشر الرسمي التالي:

رابط نظام الاختبارات المركزية مدرستي اختبار (ekhtibar.moe.gov.sa).

وقد تم التأكيد من جانب وزارة التعليم عام على أن اختبارات طلاب وطالبات مراحل التعليم العام تتم فقط من خلال منصة الاختبارات المركزية “مدرستي اختبار” التي يتم الدخول إليها من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق عالية، ثم تعبئة بيانات حساب مايكروسوفت التعليمي الخاص بالطالب أو الطالبة، ثم النقر على زر منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati 1444.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي جديد 1444

يمكن لولي الأمر أو الطالب إنشاء حساباً جديداً على منصة مدرستي الصفحة الرئيسية من خلال الدخول إلى منصة مدرستي للتعليم عن بعد، ثم النقر على أيقونة العودة للمدارس بالصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي، ومن القائمة الرئيسية قم بالنقر على التسجيل ثم “تسجيل جديد”.

ثم تعبئة البيانات الأساسية للمستفيد وهي (السجل المدني أو رقم الإقامة للطالب أو الطالبة – رقم الجوال لولي الأمر المسجل في نظام نور)، ثم النقر على أيقونة تحقق، وسيتم إرسال كود التحقق على الهاتف الجوال المسجل لدى النظام برسالة نصية، قم بوضع رقم التحقق المرسل إليك بالرسالة، ثم النقر على إرسال.

وسوف تصلك رسالة نصية SMS تتضمن بيانات دخول منصة مدرستي التعليمية (اسم المستخدم وكلمة المرور) للطالب أو الطالبة، قم بالضغط على زر دخول، ثم تعبئة البيانات، ليتم توجيهك إلى منصة مدرستي الصفحة الرئيسية، ومن يرغب في متابعة خطوات التسجيل في منصة مدرستي لطالب جديد 1444، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

منصة مدرستي تسجيل الدخول تيمز

أوضحت منصة مدرستي للتعليم عن بعد بشكل رسمي خطوات تفعيل المعلم خاصية حذف رسائل الدردشة في التيمز من خلال تسجيل دخول مايكروسوفت تيمز، ستظهر أيقونة الفريق، ولكي يتمكن المعلم من إتاحة خاصية حذف رسائل الدردشة المرسلة من الطلاب، فيجب عليه اتباع الخطوات التالية:

أنقر على الثلاث نقاط أعلى الفريق.

إدارة الفريق manage team.

النقر على الإعدادات، ثم الضغط على أيقونة أذونات الأعضاء.

التأشير بوضع علامة صح أمام “منح الأعضاء خيار حذف رسائلهم”.

كما أوضحت أيضاً طريقة حذف الدرس الذي قام المعلم بإنشائه بعد الانتهاء منه رداً على سؤال كيف يمكن لمعلم أن يقوم بحذف درس بعد الانتهاء من إعداد الدرس بالطريقة المعتادة، ومن ثم حفظه، قم بالدخول إلى منصة مدرستي والانتقال إلى الجدول الدراسي، ثم تحديد الدرس الذي ترغب في حذفه، ثم الضغط على أيقونة “حذف الدرس” من إدارة الحصص عبر منصة مدرستي التعليمية.

طريقة دخول اختبارات منصة مدرستي اختبارات 1444

بعد أن تم الإعلان عن بدء تطبيق وتنفيذ اختبارات تعزيز المهارات للطلاب من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي، وقد زادت عمليات البحث رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati وزارة التعليم المباشر أو رابط منصة نظام الاختبارات المركزية مدرستي اختبارات، بالإضافة إلى طريقة الدخول إلى الاختبارات المركزية عبر مدرستي اختبارات التي يمكنكم التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

تسجيل منصة مدرستي دخول الطالب. النقر على أيقونة دخول مدرستي مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب. أنقر على “الاختبارات” من القائمة الجانبية. الضغط على أيقونة “اختبارات مركزية”. تسجيل بيانات مدرستي مايكروسوفت للطالب. النقر على إجراء الاختبار.

ويمكنكم التعرف على خطوات الدخول إلى الاختبارات في منصة مدرستي اختبارات، وطريقة إجراء اختبارات تعزيز المهارات للطلاب من خلال متابعة الفيديو التالي:

آلية استرجاع حساب الطالب أو المعلم في منصة مدرستي

يتم استرجاع حساب طالب أو طالبة أو معلم ومعلمة في منصة مدرستي للعام الدراسي الجديد من خلال تطبيق tawakkalna عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على تطبيق tawakkalna.

النقر على أيقونة الخدمات.

الضغط على خدمات التعليم ومنها نختار بيانات منصة مدرستي

سوف يظهر اسم المستخدم للمستفيد والمضافين التابعين له.

يمكن استرجاع كلمة المرور من خلال التحديد على الاسم، وسيتم إرسال رقم الهاتف الجوال المسجل.

تنويه هام: قبل البدء في استرجاع بيانات مستخدم من توكلنا، يجب أولاً إضافة الأبناء والبنات تابعين ضمن أفراد الأسرة في تطبيق tawakkalna، حتى يتم عرض بياناتهم عبر توكلنا، وعند إضافتهم وعدم ظهوره بيانات منصة مدرستي لهم، فهذا يعني عدم إرسال بياناتهم من منصة مدرستي إلى توكلنا.

ويتم إضافة الأبناء في التطبيق من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي، ثم من خدمات أفراد الأسرة قم بالضغط على أفراد الأسرة والمكفولين، وسوف تفتح لك بطاقة الأسماء، ضع علامة صح أمام اسم الابن أو البنت ثم حفظ، ومن يرغب في الحصول على منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati يمكنه ذلك من خلال الرابط الرسمي المرفق، كما يمكنكم الإطلاع على خطوات استرجاع بيانات مدرستي، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي 1444

اعتمدت الوزارة نظام إدارة التعلم الإلكتروني عن طريق منصة مدرستي الإلكترونية، وقد حرصت الوزارة على توفير فريق الدعم الفني لمنصة مدرستي لخدمة الطلاب وأعضاء الكادر التعليمي والإداري وأولياء الأمور للإجابة على كافة استفساراتهم ومساعدتهم حين مواجهتهم أي مشكلة تتعلق بالتسجيل وغيره لضمان سير العملية الدراسية بشكل يسير على كافة المستفيدين، ومن يرغب في الحصول على رقم منصة مدرستي الدعم الفني يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط إنشاء تذكرة دعم فني منصة العودة إلى المدارس ( backtoschool.sa ).

). الدعم الفني منصة مدرستي الموحد ( 920033988 ).

). رقم وزارة التعليم الموحد – منصة مدرستي (19996).

منصة روضتي تسجيل الدخول 1444

أضافت وزارة التعليم عام أيقونة الدخول بحساب مايكروسوفت لأطفال مرحلة رياض الأطفال في منصة مدرستي الصفحة الرئيسية لتسجيل الدخول إلى منصة روضتي إدارة التعلم الإلكتروني، ولكي يتمكن المستفيدين من استخدام الروضة بصورة كاملة وممارسة الأنشطة التعليمية الافتراضية التفاعلية.

فيجب ضبط إعدادات الروضة وتهيئتها وتحديد الفصول الدراسية بها، ويمكنكم دخول منصة روضتي من خلال اتباع منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati sa 1444 الرسمي المرفق، ثم النقر على أيقونة الدخول بحساب مايكروسوفت لأطفال الروضة.

كيفية تغيير كلمة المرور في منصة مدرستي

يتم تغيير كلمة المرور في منصة مدرستي من خلال تسجيل دخول منصة مدرستي الرسمية، ومن القائمة الرئيسية أنقر على أيقونة “أوفيس 365″، ويجب التأكد من الحساب الذي قمت بتسجيل الدخول إلى المنصة من خلاله، ثم النقر على الإعدادات أو علامة “الترس” وستظهر قائمة تتضمن الخيار الخاص بتغيير كلمة المرور قم بالنقر عليها.

وسيتم التحويل إلى صفحة تغيير كلمة المرور، قم بتعبئة كلمة المرور القديمة، ثم تعبئة كلمة المرور الجديدة التي ترغب في إنشاؤها، ثم تأكيدها والنقر على أيقونة إرسال، وسيتم تحديث كملة المرور للمنصة، ويمكنكم الإطلاع على الخطوات من خلال الفيديو التالي:

مهام الطالب اليومية في منصة مدرستي تسجيل الدخول

هناك مهام يومية على الطلبة الالتزام بها عبر منصة مدرستي للتعليم عن بعد تم الإعلان عنها من قبل الوزارة وهي كالتالي:

موعد تسجيل دخول منصة مدرستي madrasati للمرحلة الابتدائية في تمام الساعة الثالثة عصراً. وقت دخول منصة مدرستي للمرحلتين المتوسطة والثانوية الساعة السابعة صباحاً. أداء النشيد الوطني. إجراء التمارين الرياضية الافتراضية. الإطلاع على الجدول الدراسي. الاستماع لشرح المعلم للحصة الدراسية. الانتقال للحصة الدراسية وفق الجدول. التفاعل مع ساعات النقاش بالمنصة. أداء المهام والتكليفات المطلوبة. التعرف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني والحصول على الإجابات للاستفسارات التي لديهم مع المعلمون.

منصة مدرستي لولي الأمر

هناك دوراً كبيراً تتحمله الأسرة وأولياء الأمور مع بدء العام الدراسي الجديد لتعلم الأبناء عبر مدرستي التي يمكن الولوج إليها من خلال رابط منصة مدرستي وزارة التعليم، ويتمثل دور ولي الأمر والأسرة ذلك في التالي:

العمل على تهيئة البيئة المناسبة وتهيئة الأبناء للتعلم في المنزل. تسجيل دخول منصة مدرستي madrasati 1444. تقديم الدعم اللازم للأبناء أثناء التعلم الإلكتروني. تحديد الابن المطلوب متابعته من قائمة الأبناء في منصة مدرستي. ضرورة التواصل مع المعلمين ومنسوبي المدرسة عبر منصة مدرستي، والإبلاغ في حال تغيب الطالب. متابعة إنجاز الأبناء وتقدم تحصيلهم. في حال تعذر الاتصال بالإنترنت، يمكن متابعة الدروس من خلال النقل التلفزيوني عبر شاشة قنوات عين الفضائية. عند استمرار عدم وجود الإمكانات التقنية للطالب أو الطالبة، يكون التنسيق مع المعلم والمدرسة للنظر في البدائل التعليمية وتسليم التكاليف حضورياً. ضرورة حضور اللقاءات الافتراضية عبر منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati الصفحة الرئيسية.

إرشادات تسجيل دخول منصة مدرستي أو روضتي

تم إيضاح إرشادات الدخول إلى منصة روضتي أو مدرستي للطلاب المستجدين، ففي حال كنت مستخدماً جديداً في الصف الأول الابتدائي أو روضة أو تمهيدي، فيمكنك استخدام كلمة المرور المتوفرة في تطبيق توكلنا، وفي حال كنت مستخدماً سابقاً فيمكنك الدخول إلى الحساب الخاص بك بتعبئة كلمة المرور المستخدمة لديك في الوقت الحالي.

ولن تستطيع تسجيل دخول منصة مدرستي أو منصة روضتي بكلمة المرور الموجودة في توكلنا بعد تغييرها من جانب المستخدم، وفي حال نسيان أو فقدان كلمة المرور الخاصة بك، فيمكنك استعادتها عن طريق مدرستي مايكروسوفت.

وفي حال مواجهة أي صعوبة عند استعادة كلمة المرور، فيجب التواصل مع الدعم الفني من خلال الصفحة المخصصة لذلك، وعند فقدان كلمة المرور ورقم الهاتف الجوال غير مسجلاً، فيمكنك مراجعة مدير المدرسة من أجل إعادة تعيين كلمة المرور، ومن يرغب في الحصول على رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati يمكنه ذلك من خلال الرابط الرسمي المرفق.

مسابقة مدرستي تُبرمج الرقمية

في ظل سعي وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية إلى تحقيق أحد المرتكزات الرئيسية للرؤية الرشيدة للمملكة 2030م، وتعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تطوير وتحسين المهارات لدى الطلاب والطالبات، وتثبيت وترسيخ مفهوم التحول من المجتمع التقليدي إلى مجتمع المعرفة الرقمية، فقد أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت المسابقة الوطنية الرقمية تحت مسمى “مسابقة مدرستي تُبرمج“.

حيث تعمل على تهيئة الطلاب والطالبات للمنافسة المحلية والدولية، ومن ثم الدخول بالمنظومة العالمية المعرفية من أجل تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وتهف الوزارة إلى تحقيق بعض النتائج مثل مضاعفة طاقة الشغف والمنافسة لدى الطلاب عبر التعلم الممتع.

وقد تم الإعلان عن عن عدد المشاركين في فعاليات المسابقة حتى الآن، حيث شارك في المسابقة ما يزيد عن أربعة ملايين طالباً وولي أمر ومنسوبي الوزارة منذ أن انطلقت المسابقة، وتسعى المسابقة لتحقيق أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية المملكة الحكيمة 2030 في تعزيز ثقافة المهارات الرقمية للطلاب.

تحميل ماين كرافت مدرستي تبرمج

أوضحت الوزارة أنه يجب تحميل ماين كرافت لأداء المهام المطلوبة في البرنامج وإكمال المهام للحصول على شهادة ماين كرافت أو شهادة ساعة برمجة وطباعتها، ويتيح تنزيل لعبة ماين كرافت عن طريق موقع العودة إلى المدارس الإلكتروني التابع للوزارة أو من خلال الموقع الرسمي للبرنامج مباشرةً.

ومن يرغب في الحصول على رابط تحميل ماين كرافت ومعرفة طريقة تنزيل Minecraft Education Edition بطريقة يسيرة للحصول على شهادة ماين كرافت، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني أو من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

آلية الحصول على حساب منصة مدرستي

يتم الحصول على حساب منصة مدرستي من أجل استخدام البريد الإلكتروني والاستفادة من خدمات أوفيس 365 وبرنامج ماين كرافت في التعليم الأهلي والعالمي من خلال دخول منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati واتباع الخطوات اليسيرة التالية:

الدخول إلى منصة العودة إلى المدارس، ثم النقر على تسجيل جديد.

تعبئة رقم الهوية الوطنية أو الإقامة ورقم الجوال.

سيتم إرسال كود التحقق على الجوال المسجل، قم بتعبئة كود التحقق المرسل لولي الأمر.

سوف تصلك رسالة نصية تفيد بنجاح التسجيل، ويمكنك الحصول على البريد الإلكتروني وأوفيس 365 وماين كرافت.

عند الدخول للمرة الأولى على الخدمات، سيطلب من تغيير كلمة المرور.

طريقة إضافة درس غير متزامن في منصة مدرستي التعليمية

يمكن للمعلم أو المعلمة إضافة درس غير متزامن من الحساب الشخصي في منصة مدرستي الافتراضية من خلال النقر على المقررات والمصادر، والضغط على الحصص الإضافية، ثم الضغط “إضافة درس” وتقوم باختيار المسار، ثم الصف الذي تُدرسه.

ثم تاريخ الدرس، وبداية الحصة والصفوف، ثم اختيار غير متزامن، وبهذا يكون الدرس أصبح جاهزاً، كما يمكنك إضافة الواجبات والإثراءات وغيرها، وفي النهاية عليك الضغط على زر “حفظ وإنهاء”.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي اختبار

يبدأ تطبيق الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية في مواد القراءة والعلوم والرياضيات على جميع الطلبة بمراحل التعليم العام بصفوف محددة بمدارس التعليم العام والأهلي والعالمي الدورة الأولى للصفوف الرابع والخامس والسادس، ويمكنكم التعرف على كيفية التسجيل في نظام الاختبارات المركزية لتنفيذ الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية من خلال الفيديو التالي:

ويجب العلم أن الاختبار لا يحتاج إلى تحضير مُسبق من جانب الطالب، ويمكنكم دخول الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية الآن عن طريق منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati رابط الصفحة الرئيسية.

تحديث منصة مدرستي التعليمية

تم الإعلان عن إضافة تحديث منصة مدرستي الجديد الذي يتمثل في إضافة خيار “تحضير الدروس بشكل غير متزامن”، وهذا يعني عدم استلزام حضور الطالب والمعلم في منصة مدرستي، فبعد الدخول على الجدول المدرسي، ثم على المادة الدراسية، ثم الضغط على “قم بإعداد الدرس”، ستجد ثلاث خيارات لنوع الدرس وهم:

افتراضي متزامن يستلزم حضور الطالب والمعلم.

درس افتراضي غير متزامن “تعلم ذاتي” لا يستلزم حضور الطالب والمعلم.

معياري.

فعند اختيار افتراضي غير متزامن، فهذا يعني أنه يتم إنشاء أي غرفة أو فصل افتراضي في برنامج مايكروسوفت تيمز، ويكون التعلم ذاتي من الطالب، وعلى المعلم فقط أن يرفع الدرس والإثراءات والواجبات والأنشطة فقط أثناء تحضيره، ومن يرغب في دخول منصة مدرستي الرسمية، يمكنه ذلك من خلال منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati المباشر المرفق.

منصة مدرستي رابط الدخول

تم إيضاح محددات تطبيق أدوات التعليم عن بعد في منصة مدرستي من جانب الوزارة، حيث يوفر نظام إدارة التعلم العديد من الأدوات التي تعمل على مساعدة المستفيدين على تطبيق التعليم الإلكتروني وفقاً لما تم إقراره من قبل الوزارة في الخطط الدراسية المطورة للعام الدراسي 1444هـ، وقد أوضحت مهام المعلم أو المعلمة في منصة مدرستي وهي كالتالي:

إنشاء الواجبات الإلكترونية.

إعداد الحصص الدراسية.

إنشاء الأنشطة التعليمية “المهام الأدائية”.

القيام بإنشاء الاختبارات التقويمية.

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