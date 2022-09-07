نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد رابط دخول منصة مدرستي الصفحة الرئيسية “الاختبارات المركزية” 1444 / 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط دخول منصة مدرستي الصفحة الرئيسية لأداء الاختبارات المركزية 1444، حيث نظمت وزارة التعليم السعودية موعد لأداء الاختبارات المركزية للمرحلة الابتدائية. بالفعل تم بدء الاختبارات يوم الأحد 5 سبتمبر 2022 وسيخوض طلاب المرحلة الابتدائية امتحانات في مواد مختارة. في سياق الموضوع يمكنك التعرف على رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي لتقديم الشكاوى والاستفسارات.

منذ بداية منصتي التعليمية كانت تهدف إلى مساعدة العملية التعليمية بسبب انتشار الوباء منذ سنوات سابقة. فقد كانت المنصة أفضل مثال على دمج التعليم. وعلاوة على ذلك توفي وزارة التعليم السعودية العديد من الخدمات في منصة مدرستي التي تخدم الطلاب والكوادر التعليمي. لذلك يبحث العديد من الأشخاص عن رابط دخول منصة مدرستي الصفحة الرئيسية.

منصة مدرستي الصفحة الرئيسية تسجيل الدخول

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع بدء الدراسة والعودة للمدارس اجراءات هامة لطلاب المرحلة الابتدائية. حيث وضعت جدول اختبارات مهاراتي 1444 والذي سيتم أداء الاختبار عبر منصة مدرستي التعليمية. لقياس قدرات الطالب في بعض المواد التي حددتها الوزارة. ويتم من خلال الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي تسجيل الدخول بواسطة الخطوات التالية:

الانتقال مباشرة إلى الرابط الرسمي منصة مدرستي التعليمية.

انقر فوق خيارات لتسجيل الدخول حسب فئة المستخدم.

أدخل اسم المستخدم في الحقل المقدم.

أدخل كلمة المرور الخاصة بك عندما يُطلب منك ذلك ثم قم بالضغط على تبويب تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول منصة الاختبارات المركزية 1444

حتي تتمكن من دخول منصة اختباراتي والبدء في حل الاختبارات المركزية لطلاب المرحلة الابتدائية يجب اتباع التالي:

انتقل مباشرة إلى رابط اختباراتي ekhtibar.

تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت.

أدخل اسم المستخدم وانقر فوق التالي.

قم بتدوين كلمة المرور الخاصة بك وانقر فوق تسجيل الدخول.

كيفية إنشاء حساب جديد على منصة مدرستي

يمكننا إنشاء حساب جديد على المنصة التعليمية مدرستي وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي 1444/1445 ويتم ذلك من خلال التالي:

تسجيل الدخول إلى بوابة العودة إلى المدرسة من خلال الرابط المرفق بالأعلى.

انقر فوق تسجيل جديد من القائمة الرئيسية.

أدخل رقم الهوية / أو رقم الإقامة للطلاب المقيمين بالمملكة.

قم بالنقر على أيقونة روبوتًا.

انقر فوق تحقق من رمز التحقق وأدخل الرمز المطابق على الشاشة.

ثم قم بالضغط على تبويب تأكيد تسجيل الدخول.

جدول الاختبارات المركزية في منصة مدرستي

تتيح وزارة التعليم لطلاب وطالبات الصفوف المختلفة بالتعليم السعودي “اختبارات مهاراتي” والتي يتم من خلالها تقيم مهارات وقدرات الطلاب لبعض المواد الدراسية، ويوضح الجدول السابق الذي سبق وتم نشره عبر الصفحة الرسمية لوزارة التعليم السعودية بموقع التدوين العالمي تويتر. تفاصيل موعد الاختبارات المركزية لطلاب المرحلة الابتدائية وحتي الثانوي. وقد أكدت وزارة التعليم أن الاختبارات حضورية ويتم أداء الاختبار إلكترونياً عبر منصة اختبار التابعة لمنصة مدرستي التعليمية.

منصة مدرستي الصفحة الرئيسية للطالب والمعلم

تحتوي الصفحة الرئيسية للمنصة التعليمية على العديد من الأدوات والعناصر التعليمية للطلاب والكوادر التعليمية. ومن أهمها ما يلي:

إحصائيات الإحصاء تساعدنا في فهم معدل درجات الطالب بما في ذلك النسبة المئوية للاختبارات والواجبات المعطاة له، بالإضافة إلى إحصائيات الحضور والغياب.

القائمة الرئيسية توفر القائمة الرئيسية الوصول إلى جميع المواد والبرامج والموارد التعليمية في منصة مدرستنا، بما في ذلك المناهج وقوائم الدورات.

يستطيع الطالب والمعلم من الرجوع للصفحة الرئيسية والضغط على تبويب التقويم الدراسي حيث تتيح المنصة عرض التقويم الدراسي للعام الجاري. الذي يمكن الطلاب من التعرف على الأنشطة التعليمية.

كذلك تتيح المنصة احتساب الغياب للطلاب للعام الجديد.

منصة مدرستي تسجيل دخول مايكروسوفت

حتي يتم دخول الطالب إلى نظام مايكروسوفت بمنصة مدرستي يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلى رابط منصة مدرستي التعليمية.

الضغط على خيار الدخول من خلال حساب مايكروسوفت للطلاب والعلمين.

قم بالدخول من خلال تدوين كلمة المرور واسم المستخدم.

الآن قم بالضغط على تبويب الدخول.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره بعد تدوين دخولك إلى المنصة ستجد أنه قد تم نقلك مباشرةً إلى نظام منصة مدرستي. والذي يمكنك من خلاله الوصول إلى الفصول الافتراضية وكتابة المهام وعرض التقويم الدراسي. العديد من الخدمات الأخرى التي تم وضعها على تلك المنصة التعليمية.