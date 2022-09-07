البيت الأبيض ينفى استعمال روسيا أسلحة من كوريا الشمالية ضد أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن هذا النفى الأمريكى جاء بعد تقارير أفادت بأن روسيا بدأت عملية شراء ملايين الصواريخ وقذائف المدفعية من كوريا الشمالية.
وفى تصريحات صحفية، قال المنسق الاستراتيجى للاتصالات بمجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض، جون كيربى، "ليس لدينا ما يشير إلى أن عملية الشراء قد تمت بالفعل حتى الآن، لذلك من الصعب تحديد الشكل الذى ستبدو عليه فى الواقع".
وأضاف كيربى أن روسيا "كانت تشترى طائرات بدون طيار من إيران، والآن عليها شراء قذائف مدفعية من كوريا الشمالية. إنه مؤشر على مدى معاناة مؤسستها الصناعية الدفاعية نتيجة هذه الحرب ودرجة اليأس التى وصل بها إلى دول مثل إيران وكوريا الشمالية للحصول على المساعدة"، مشيراً إلى أنه ليس هناك مؤشر الآن على أن هذه الأسلحة فى ساحة المعركة.
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