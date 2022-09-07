نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الدبلومات الفنية 2022 موعد التسجيل والكليات والمعاهد المتاحة لجميع الشعب والمؤشرات الأولية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 و موعد تسجيل الرغبات من أهم وأكثر الموضوعات بحثاً التي تيم عليها البحث كثيرًا الفترة الأخيرة وبالأخص بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية، حيث من المفترض أن يتم فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية لجميع الأنظمة 3 سنوات و 5 سنوات بداية من منتصف شهر سبتمبر 2022 بعد انتهاء تنسيق الثانوية العامة، حيث من المقرر أن نسبة قبول الطلاب بالجامعات هي 10% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في الكليات والمعاهد و الجامعات، وأكد مكتب التنسيق أن هناك الكثير من الأماكن المتاحة في الكليات والمعاهد لطلاب الدبلومات الفنية في مختلف التخصصات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يواصل طلاب الدبلومات الفنية 2022 بجميع الأنظمة 3 سنوات و 5 سنوات بجميع التخصصات (التجاري، الصناعي، الزراعي، الفندقي) فتح باب تسجيل رغبات القبول في الجامعات والكليات والمعاهد المتاحة، حيث فقد حدد المجلس الأعلى للجامعات عن توفير 10% من إجمالي أعداد الطلاب والطالبات المقبولين في الجامعات، ولكن حتى الآن لم تعلن وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للقبول بكليات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن جميع الضوابط بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات لعام 2022.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بتعاون مع مكتب التنسيق أنه سيتم فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية في منتصف شهر سبتمبر الجاري 2022، وعلى جميع الطلاب الهدوء وترقب إعلان بدء مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية، ويؤكد أن هناك الكثير من المقاعد المتوفرة في الكثير من الجامعات والكليات والمعاهد، وقد بدء التسجيل في اختبارات القدرات للكليات.

المؤشرات الأولية لتنسيق الدبلومات الفنية 2022

حتى الآن لم يتم تحديد تنسيق الدبلومات الفنية لهذا العام 2022، ولكن يمكن استرشاد الطالب تنسيق الدبلومات الفنية للعام الماضي 2021 وهو:

كلية تربية كفر الشيخ بنسبة %87.81.

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية بنسبة %88.13.

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية بنسبة %88.13. كلية زراعة المنوفية بشبين الكوم بنسبة 85.81%.

تربية المنيا بنسبة 86.54%.

كلية تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية بنسبة %85.09.

زراعة بنها بمشتهر بنسبة 85.09%.

كلية تربية المنوفية بشبين الكوم بنسبة %84.57.

تربية دمنهور بنسبة 84.18%.

كلية تربية طنطا بنسبة %84.72.

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية بنسبة 81.27%.

خطوات تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022

لقد تم فتح باب تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022 بالخطوات التالية: