نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 والكليات المتاحة عبر موقع التنسيق الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، يبحث الطلاب الآن عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 حيث أن الكثير من الطلاب المسجلين بتلك المرحلة منشغلين خلال تلك الآونة وبشكل كبير بميعاد معرفة نتيجة تسجيل الرغبات، ومن خلال الموقع الخاص بالتنسيق المدشن على الشبكة العنكبوتية يقوم الطلاب بالاستعلام السريع والإلكتروني أيضا على غرار تسجيل الرغبات عن نتيجة التنسيق، وفيما يلي نتعرف على ميعاد معرفة النتيجة، كما سنوضح أهم الخطوات التي يجب أن يقوم بها الطالب كي يستعلم عن نتيجته.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من المتوقع أن سيكون بالخامس عشر من شهر سبتمبر من عام 2022 حيث أن النتيجة ستكون متاحة في الموعد المحدد، ولكن بعد أن تنتهي المرحلة الخاصة بالتسجيل بموقع التنسيق والتي بدأت من يوم الخامس من شهرنا الحالي، وستنتهي في الغد يوم السابع من شهر سبتمبر وكذلك سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء إجراءات التسجيل بتقليل الاغتراب وفق ما جاء من قبل مصادر مسؤولة، وفيما يلي خطوات بسيطة تستطيع عن طريقها الاستعلام السريع عن نتيجة التسجيل بالمرحلة الثالثة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

إلكترونيًا وفي المنزل يمكنك الاطلاع على النتيجة من خلال اتباع الخطوات القادمة:

الدخول لموقع التنسيق الإلكتروني بالرابط المباشر الخاص به.

يتم تسجيل الدخول .

ثم يقوم الطالب بإدراج البيانات المطلوبة، والتأكد من صحتها.

ثم يتم النقر علي زر الإرسال، وسوف تظهر النتيجة والكلية التي تم ترشيح الطالب لها.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

تسجيل رغبات المرحة الثالثة سينتهي التسجيل فيها يوم غد، فعلى جميع الطلاب أن يقوموا بالتسجيل، حيث أن كل الراغبين في الالتحاق بالكليات بالجامعات المصرية ولم يسجلوا حتى الآن فيوم غد الأربعاء 7/ 9 هو الفرصة الأخيرة لتسجيل الرغبات، ومن الجدير ذكره أن هناك طمأنة من قبل المسؤولين بالتعليم العالي على أن هناك بعض الأماكن الشاغرة ببعض الكليات بالجامعات المصرية، ومنها كلية الحقوق فمن الممكن استقبال طلاب بمجموع 55 بالمائة، كما توجد كلية التربية الرياضية ببعض الجامعات المصرية، ولكن لا بد من اجتياز الاختبارات الخاصة بالقدرات