اليمن يعلن دعمه الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام وإنهاء الحرب

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ان ذلك جاء خلال لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسى بـ اليمن اللواء سلطان العرادة أمس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع السفير الأمريكى لدى اليمن ستيفن فاجن، والذى تم خلاله بحث المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، والجهود الأممية لاقرار السلام فى اليمن.
وأشار اللواء العرادة إلى أن مجلس القيادة الرئاسى يعمل كل ما بوسعه فى ظروف بالغة التعقيد والصعوبة، وهو ما يتطلب من الأشقاء والأصدقاء تقديم العون والمساندة من أجل العبور الآمن والتغلب على التحديات الراهنة.
من جانبه أكد السفير الأمريكى حرص بلاده على استمرار الهدنة وتنفيذ متطلباتها وصولاً إلى تحقيق السلام الشامل .. مؤكداً دعم بلاده الدائم لمجلس القيادة الرئاسى ووحدة اليمن واستقراره.
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