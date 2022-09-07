نزول دعم المواشي 1444-2022 موعد صرف إعانة مربي الماشية

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عمر شويل - جدة برنامج المساعدة الريفية هو أحد البرامج التي أصدرتها الحكومة الملكية للمملكة العربية السعودية لتقديم مساعدة مادية لأصحاب الماشية وسكان الريف، حيث يستفيد الكثير من الناس من إعانات الثروة الحيوانية 1444، وخاصة المساعدة الريفية، حيث يعد برنامج دعم الثروة الحيوانية الريفية أحد أهم برامج التنمية التي أطلقتها وزارة البيئة والموارد المائية في المملكة العربية السعودية وفي إطار رؤية المملكة 2030 لتحسين الوضع داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

موعد نزول دعم الماشية 1444

أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية الموعد الرسمي لدفع دعم الثروة الحيوانية ليكون 1 سبتمبر 2022 (1) م، والذي يوافق الخامس (5) من شهر صفر 1444 هـ، كحكومة المملكة العربية السعودية. ويهدف إلى توفير سيولة كافية لجميع الملاك الريفيين المؤهلين لتطوير الإنتاج الحيواني، وتعلن الحكومة السعودية دائمًا مواعيد دفع دعم الثروة الحيوانية في بداية كل شهر، في حين تعلن وزارة البيئة والموارد المائية والزراعة في المملكة العربية السعودية رسمياً عن مواعيد سداد الإعانات لدعم مربي المواشي في المناطق الريفية في بداية كل شهر ميلادي، ويتم تغطية 1،000 ريال سعودي و70٪ من حجم المشروع.

الاستعلام عن موعد صرف دعم المواشي

تقدم وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية خدمة تتيح لمربي الماشية التحقق من تاريخ مدفوعات الدعم عن طريق الاتصال بإحدى طرق الاتصال التالية:

تواصل مع وزارة الزراعة السعودية رقم واحد 8002472220 مباشرة.

اتصل بالدعم الفني لبرنامج دعم الثروة الحيوانية (19930).

شروط الالتحاق ببرامج دعم الماشي

من أجل تسجيل حارس الثروة الحيوانية وتلقي المساعدة، يجب استيفاء العديد من الشروط كما هو موضح في الفقرات التالية:-