تعديل وزارى فى موريتانيا يعيد رئيس الوزراء الأسبق للحكومة

جدة - نرمين السيد - واختار رئيس موريتانيا رئيس الوزراء الأسبق مولاى ولد محمد الأغظف وزيرا أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، بدلا عن رئيس وزراء سابق آخر هو المهندس يحى ولد أحمد الوقف الذى كلفه بحقيبة الزراعة. وبموجب التعديلات تولى: آدما بوكار سوكو منصب وزير التهذيب الوطنى وإصلاح النظام التعليمى، والمختار أحمد يدالى وزيرا للتحول الرقمى والابتكار وعصرنة الإدارة، ويحيى ولد أحمد الوقف وزيرا للزراعة، وإبراهيم فال ولد محمد لمين وزيرا للتنمية الحيوانية، وإنيانج مامودو وزيرا للتشغيل والتكوين المهنى، والنانى ولد أشروقة وزيرا للتجهيز والنقل مع ملف الناطق باسم الحكومة، ومحمد ولد أسويدات وزيرا للثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، ولاليا على كامارا وزيرة للبيئة والتنمية المستدامة.

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