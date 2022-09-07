البنتاجون: إغلاق نصب هجمات سبتمبر استعدادا للفعاليات السنوية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" الثلاثاء، أنها ستغلق النصب التذكارى الوطنى للوزارة لهجمات الحادى عشر من سبتمبر مؤقتا اعتبارا الساعة الرابعة مساء يوم الجمعة 9 سبتمبر الجارى وحتى الساعة الثانية من مساء يوم 11 من ذات الشهر.





وأشار بيان صادر عن البنتاجون اليوم إلى أن السبب وراء هذا الإغلاق هو الاستعدادات الخاصة بالفعاليات السنوية لذكرى الهجمات. وبينت الوزارة أنه يمكن لعائلات ضحايا الهجمات، التى وقعت عام 2001، زيارة النصب خلال وقت الإغلاق.

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