العالم اليوم - هجوم قرش "قاتل" في جزر الباهاما

انتم الان تتابعون خبر هجوم قرش "قاتل" في جزر الباهاما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 02:18 صباحاً - لقيت امرأة أميركية تبلغ من العمر 58 عاما حتفها، في هجوم سمكة قرش بجزر الباهاما، الثلاثاء، حسبما قالت الشرطة.

تفاصيل المأساة

• كانت المرأة وأسرتها، الذين كانوا على متن سفينة سياحية، يزورون جزيرة نيو بروفيدنس في اليوم الذي حجزوا به نزهة قصيرة.

• نقلت الشركة السياحية الأسرة إلى غرين كاي، التي تبعد حوالي 800 متر شمال غربي جزيرة روز، حيث لقيت أميركية أخرى حتفها في هجوم مشابه عام 2019.

• قالت الشرطة: "تردد أن الأسرة كانت تسبح في المياه وتلك المنطقة معروفة بممارسة زوارها للغطس. كما ورد أن أفراد الأسرة شاهدوا سمكة قرش كبيرة تهاجم المرأة".

• أضافت أن أفراد الأسرة وموظفي شركة السياحة أخرجوا الضحية من الماء وحاولوا إنعاشها، ثم نُقلت بعد ذلك إلى البر الرئيسي لجزيرة نيو بروفيدنس أعلنت وفاتها.

• أوضحت أن الضحية أصيبت بجروح في الجزء العلوي من جسدها.

هجمات مشابهة

ويأتي هذا الحادث بعد شهر واحد من نجاة طفل بريطاني يبلغ من العمر 8 سنوات، من هجوم 3 أسماك قرش في جزر الباهاما.

وهجمات القرش على البشر نادرة بشكل عام، لكن في عام 2021، كان هناك 73 هجوما مؤكدا غير مبرر على مستوى العالم، منها 9 حالات قاتلة.

وهذا المعدل أعلى من المتوسط العالمي السنوي البالغ 5 حالات قاتلة في هجمات غير مبررة، وفقا لملف هجمات القرش على مستوى العالم التابع لمتحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي.