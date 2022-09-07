نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاليا دخول نظام نور برقم الهوية 1444 مباشر بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم الكثير من أولياء الأمور والطلاب بالحث عن طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية 1444، وهو أحد النظم الإلكترونية التي توفرها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، من أجل توفير الكثير من الخدمات الدراسية والنهوض بالمستوى التعليمي في المملكة.

فمن أجل دلو الطلاب إلي رابط دخول الاختبارات المركزية منصة مدرستي 1444 مع بداية التقويم الدراسي 1444، حيث يمكن لأولياء الأمور الدخول مباشرا برقم الهوية الوطنية والتسجيل في نظام نور لمتابعة أمور أولادهم التعليمية في العام الدراسي الجديد 1444/1445.

طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية

سوف نتناول بالشرح معكم خطوات التسجيل في نور ولي الأمر برقم الهوية 1444، وتلك الخطوات كما يلي:

في البداية تقوم بالدخول على رابط مباشر موقع نظام نور التعليمي.

كما تقوم بالضغط على زر التسجيل لولي الأمر.

كذلك تقوم بكتابة اسم المستخدم وكافة البيانات المطلوبة.

ويكون من ضمن تلك البيانات رقم الهوية الخاص بولي الأمر.

فبعد ذلك تقوم بكتابة ثلة القرابة وتاريخ الميلاد.

أيضًا تقوم بتحديد المرحلة الدراسية والصف الدراسي والنقر على زر التالي.

كما تقوم بكتابة كل البيانات الخاصة بالطالب وهي : ( الجنسية، جنسية الأم، رقم السجل المدني)

وأيضًا تقوم بكتابة كافة البيانات الشخصية للطالب وهي: ( اسم الطالب والأب والجد والعائلة مرة باللغة العربية ومرة أخرى باللغة الإنجليزية.)

إلى جانب كتابة كل البيانات الخاصة بالمدرسة وهي: ( المحافظة، نوع المدرسة، المركر الإداري، المدينة، الحي، اسم المدرسة، المنطقة الإدارية، إدارة التعليم مكتب التعليم)

سوف تظهر لك حالة المدرسة إن كان فعالة على نظام نور أم لا وحالة المقاعد الفارغة.

ومن ثم تقوم بالضغط على زر التأكيد بأن كافة البيانات صحيحة ثم تقوم بالنقر على تسجيل.

ما هي شروط تسجيل أولى ابتدائي؟

من هنا يمكن للطلاب دخول منصة مدرستي الصفحة الرئيسية دخول الطالب ، حيث توجد مجموعة من الشروط المحددة الواجب توافرها في الطلاب عند التسجيل في نظام نور برقم الهوية، وتلك الشروط كما يلي:

لابد أن يكون الطالب عمره 6 سنوات.

كما أن الطالب لو كان عمره أقل من 6 سنوات فلا يكون أقل من 90 يوم.

كذلك لابد أن يتم تقديم الشهادة الخاصة بالروضة التي تثبت وجوده بالروضة لمدة عامين.

بالإضافة إلى تقديم الشهادة التي تثبت أن الطالب قادر على القيام بالمهارات الأدائية.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن نظام نور برقم الهوية 1444، وقد ذكرنا لكم رابط التسجيل، وطريقة التسجيل بالإضافة إلى توضيح أهم الشروط المطلوبة لتسجيل الطلاب في noor الصف الأول الابتدائي.