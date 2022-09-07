نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستفسار عن حساب المواطن وخطوات تقديم طلب اعتراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستفسار عن حساب المواطن، إن برنامج دعم حساب المواطن في المملكة العربية السعودية يعمل على صرف معاش الدفعة الجديدة، خلال يوم الأحد القادم والذي يوافق يوم 11 سبتمبر، وذلك بسب أن اليوم المحدد للدعم هو يوم 10 من كل شهر ميلادي ولكن صادف هذا اليوم يوم السبت والذي يكون عطلة رسمية في المملكة، ولذلك تم تأخير الدعم ليوم واحد وهو يوم الأحد، كما أن البرنامج مازال يقوم باستقبال طلبات الاعتراض على نتائج الدفعات الأهلية السابقة والتي تم الإعلان عنها للمستحقين التي اكتملت طلباتهم خلال الأيام القليلة الماضية.

الاستفسار عن حساب المواطن:

يوجد عدد من الخطوات التي تساعدك في الاستفسار عن الحالات الأهلية لكافة الأفراد المتقدمين خلال الدفعة الجديدة، وجاءت هذه الخطوات كتالي:

بادئ ذي بدء يتم الدخول على موقع حساب المواطن الرسمي على الانترنت.

ثم قم بتحديد “دراسة أهلية” من خلال النقر عليها.

كما يجب النقر على زر “الحالة”.

في النهاية سوف تظهر لك النتيجة التي تخص المسجل وهذا في حالة قبوله أو رفضة.

ملحوظة/ يجب العلم أنه إذا تم قبول الفرد المستفيد فيتم صرف الدعم له خلال الشهر الجاري. ولكن في حالة إذا لم يحدث قبول وتم رفضة فيستطيع الفرد القيام بالتقدم بطلب اعتراض رسمي وبشكل إلكتروني.

خطوات تقديم طلب اعتراض حساب المواطن:

تم تحديد عدد من الخطوات الواجب تنفيذها للتقدم بطلب اعتراض عبر برنامج دعم حساب المواطن بشكل سليم، وجاءت تلك الخطوات كالاتي:

في البداية يجب تسجيل الدخول على الصفحة الرئيسية الرسمية للبرنامج.

كما يشترط تحديد خيار “الدورة الأهلية”.

أيضا عليك إرسال جميع المعلومات الهامة، والتي تدعم موقف المتقد من حيث أحقيتة للاستفادة من الدعم.

كذلك يجب النقر على أيقونة “اعتراض الأهلية”.

في النهاية اضغط على زر “تقديم”.

ملحوظة/ يجب العلم بأن دراسة الطلب المقدم بالاعتراض على أهلية الفرد يأخذ فترة من الوقت والتي تقدر ب15 إلى 90 يوم. وفي حالة أن المتقدم يستحق الدعم فيتم صرف المعاش له وجميع المتأخرات. ولكن مع موعد أول دفعة قادمة.