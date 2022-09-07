نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية ومخالفة عدم حمل رخصة القيادة في المقال التالي

عمر شويل - جدة المخالفات المرورية أعلنت عن الاعتراض على المخالفات المرورية داخل المملكة العربية السعودية، ولذلك يمكن على جميع المواطنين السعوديين المقيمين الحق في الاعتراض على المخالفات المرورية التي يتم التسجيل بها، وبناءا على ذلك لا بد أن يكون الاعتراض خاضع لجميع الشروط الأساسية، وأضاف إلى ذلك أن الحكومة السعودية أعلنت عن مخالفة عدم حمل رخصة القيادة أثناء قيادة السيارة، حيث أن منصة أبشر أوضحت عن خدمة الإعتراض على المخالفات المرورية، ولذلك سوف نوضح لكم متابعينا عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية للمستعلم، وبناءا على اتباع جميع الخطوات التي يتم عرضها، سوف يتم عرض المخالفات المرورية للمستعلم، التي سجلت عليه، وبناءا على ذلك يتم دفع المبلغ غرامة مالية.

الاعتراض على المخالفات المرورية :

يجب على المتقدم أن يكون قد مضى على وقت تسجيل المخالفة المرورية أكثر من 30 يوماً . أما بالنسبة أن لو مضي علي المخالفة أكثر من 30 يوماً لا يتم إتخاذ الإعتراض يجب أن يتم دفع المخالفة قبل عمله الإعتراض. الاعتراض على المخالفة المرورية مرة واحدة. يجب أن لا يجوز تقديم الاعتراض آخر على مخالفة قد سبق رفضها من قبل .

مخالفة عدم حمل رخصة القيادة :

أوضحت المخالفات المرورية بالسعودية على أن عدم حمل رخصة القيادة أثناء القيادة، سوف يتم معاقبة السائق الذي لا يملك رخصة قيادية، وأضاف إلى ذلك أن هذه القوانين واللوائح موضحة من خلال الحكومة السعودية، وهذا بفرض غرامة مالية قيمتها تتراوح ما بين 150 ريال سعودي حتي 300 ريال سعودي .

خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية:

أعلنت منصة أبشر الإلكترونية عن تقديم خدمة الإعتراض على المخالفات المرورية المسددة وغير المسددة، ومن المشترط أن ألا تكون مدة المخالفة المرورية تجاوزت منذ تاريخ تسجيلها 30 يوماً على التوالي، حيث أن لا يسمح تقديم الاعتراض على المخالفة السابقة، وتقديم الاعتراض على من قبل منصة أبشر الإلكترونية، حيث أن أصدر بها قرار من خلال اللجنة المختصة بذالك.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية :