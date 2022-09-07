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عمر شويل - جدة حل مشكلة توقف موقع جدارة … الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يواجهون بعض المشكلات أثناء تواجدهم واستخدامهم لموقع جدارة والذي يتوقف منهم فاجأة أثناء عملية الاستخدام ويبحثون على المواقع البحثية على الإنترنت عن ما يخص هذا الموقع والمشاكل التي تظهر به ويذكر أن موقع جدارة هو أحد الأنظمة الإلكترونية للمملكة العربية السعودية والذي يهدف إلى توظيف الشباب والتقديم على الوظائف وذلك بإشراف من وزارة الخدمة المدنية والكثير من الخدمات التي يقدمها الموقع لكل فرد باحث عن العمل بدلًا من التوجه إلى بعض الأماكن الحكومية.

حل مشكلة توقف موقع جدارة

ووضحت وزارة الخدمة المدنية أن الموقع يتوقف أحيانًا نظرًا لحجم الضغط الكبير عليه وهو ما.

يجعله مشكلة يغلق ويتأخر في الاستجابة مع البعض وأن الوزارة تسعى بشكل فعلي لحل هذه المشكلة.

بشكل نهائي وأن تلك المشكلة سببها ضغط المواطنين وحجم الأعداد التي تدخل على الموقع .

وأكدت أنه على المواطن في حالة اختيار رغباته أن يقوم بإدخال 3 رغبات فقط.

ثم ينتظر فترة بعد إدخالها وبعدها يقوم بإضافة باقي الرغبات.

تجنًأ لوقف الموقع أو ظهور مشكلة عدم الدعم معك .

وقد عرضت وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية في وقت سابق الشروط المحددة .

من أجل التقديم في الوظائف المعروضة على نظام جدارة معقبة أنها شروط عرضت على حكومة.

خادم الحرمين الشريفين وقد لاقت استحسان رئيس الوزراء وهي أن يكون التقديم في موعد تلقي.

الطلبات الخاصة بطلب الوظائف وكذلك أن يكون هناك توافق تام بين تلك الشهادات .

التي حصل عليها الفرد وكذلك المطلوبة من أجل التحاقه بالوظيفة وأم يكون جنسيته سعودي.

وحصوله على شهادة البكالريوس أو الليسانس شرط أساسي للتقديم في وظائف الموقع .

وأن لا يكون قد حصل على وظيفة أو موظف في أي قطاع آخر سواء حكومي أو خاص .

بجانب أن يكون الفرد أو الشخص المراد التوظيف لديه حساب مفعل على المنصة الخاصة.

بالتوظيف جدارة.

معرفة كيفية الترشيح للمواطنين في موقع جدارة

أما عن طريقة معرفة كيفية الترشيح للمواطنين في موقع جدارة لوظيفة معينة هي.

أن يقوم الفرد الراغب في التوظيف بالدخول إلى موقع جدارة الرسمي وبعدها يقوم بإدخال.

رقم الهوية الوطنية والخاصة بالفرد في حقلها المخصص لها ويكتب الرقم السري الخاص بالفرد.

في المكان المخصص له ويضغط على التالي وبعدها قم بالضغط على رقمز التحقق المرئي .

ثم اتجه بعدها لتحديد جنس الفرد وبعدها قم بكتابة البيانات المطلوبة للاستعلام .

واستكمال بعد الإجراءات وتظهر في نهاية الصفحة نتيجة الترشيح.