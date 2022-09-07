نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعودي والمقيم تمويل شخصي اونلاين بدون كفيل وبالتقسيط على 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إحدى أهم المميزات التي يبحث عنها العملاء بمختلف الشرائح هو إمكانية الحصول على تمويل اونلاين وذلك من أجل توفير الوقت والجهد ومن خلال مقالنا اليوم سوف نتحدث عن تمويل شخصي اونلاين متاح للسعودي وأيضاً المقيم كما أنه لا يحتاج إلى وجود كفيل عند طلب التمويل ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نتعرف على تفاصيل التمويل الشخصي الإضافي المقدم من قبل بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.

للسعودي والمقيم تمويل شخصي إضافي لدى بنك البلاد

هناك العديد من المنتجات التمويلية الميسرة التي يقدمها بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية فيوفر منتجات للأفراد متنوعة فهناك التمويل الشخصي والتمويل الشخصي الإضافي وتمويل سداد المديونية والعديد من المنتجات الأخرى ونتحدث اليوم عن التمويل الشخصي الإضافي والذى يتميز بإمكانية الحصول عليه في حالة وجود تمويل شخصي أخر قائم بالفعل ولكن هناك بعض الشروط البسيطة التي حددها بنك البلاد بالسعودية وهي

حدد بنك البلاد بالسعودية أن يكون المواطن السعودي لديه راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

كما حدد أيضاً بنك البلاد أن يكون المتقدم الغير سعودي لديه راتب شهري لا يقل عن 3500 ريال سعودي.

كذلك لابد أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم لديه حساب جاري لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم يعمل بإحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة المعتمدة لدى بنك البلاد.

مميزات التمويل الشخصي الإضافي لدى بنك البلاد

لقد تم تصميم التمويل الشخصي الإضافي بقيمة مالية تناسب احتياجات العملاء المختلفة فيستطيع العميل من طلب التمويل الشخصي الإضافي على أساس القيمة المسددة من التمويل الشخصي القائم ويتميز التمويل الشخصي الإضافي من بنك البلاد بالآتي

التمويل الشخصي الإضافي متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي الإضافي من بنك البلاد بأنه متاح للسعودي وأيضاً المقيم.

يتميز أيضاً القرض الشخصي الإضافي من بنك البلاد بأنه دون الحاجة إلى كفيل.

تتم أيضاً عملية الحصول على التمويل الشخصي الإضافي بكل سهولة وسرعة في الإجراءات.

60 شهر هو المدة الزمنية التي حددها بنك البلاد من أجل سداد التمويل الشخصي الإضافي.

خطوات طلب التمويل الشخصي الإضافي اونلاين لدى بنك البلاد

يتمكن العملاء من طلب التمويل الشخصي الإضافي لدى بنك البلاد اونلاين من خلال تحميل تطبيق بنك البلاد على الهاتف ومن ثم التسجيل بالتطبيق وإدخال البيانات وأيضاً طلب التمويل.

هاتف بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

وفر بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية رقم هاتف يستطيع من خلاله العملاء من التواصل مع بنك البلاد وأيضاً معرفة كافة التفاصيل حول الخدمات والمنتجات التي يقدمها بنك البلاد فيستطيع العميل من التواصل من داخل السعودية على الرقم 8001230000 كما يستطيع أيضاً العميل التواصل من خارج السعودية على الرقم 00966920001002.