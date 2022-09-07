نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط شركة اليسر للتمويل الشخصي 20,000 للسعودي والمقيم في المقال التالي
عمر شويل - جدة شركة اليسر للإجارة والتمويل من إحدى أفضل شركات التمويل بالسعودية والتى وصلت إلى مكانه عالية لدى العملاء لما تقدمه من عروض تمويلية متنوعة سواء للأفراد أو الشركات لذلك سوف نوضح اليوم عن طريق موقع ثقفني أهم شروط الحصول على إحدى العروض التمويلية الميسرة للأفراد وهو التمويل الشخصي الأصغر بقيمة إجمالية ربما تصل إلى 20 ألف ريال سعودي.
شروط شركة اليسر للتمويل الشخصي بالسعودية
المنتجات التمويلية الميسرة للأفراد عديدة ومتنوعة عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل فنتحدث اليوم عزيزي القارئ عن التمويل الشخصي الأصغر الذي يمتاز بأنه متوافق مع أحكام الإسلام بالسعودية وأيضاً متاح للمواطن السعودي وكذلك المقيم ولكن يحصل العميل السعودي على مبلغ تمويلي 20 ألف ريال سعودي ولكن العميل المقيم يحصل على مبلغ تمويلي بقيمة 10 آلاف ريال سعودي كحد أقصى ودون اشتراط وجود كفيل وأيضاً قد حددت شركة اليسر للإجارة والتمويل مجموعة من الشروط الواجب توافرها عند طلب التمويل وهي
- لابد أن يكون المتقدم السعودي وكذلك المقيم عمره لا يقل عن 22 عام ولا يتجاوز 60 عام.
- لابد أيضاً أن يكون الراتب الذي يحصل عليه المتقدم لا يقل عن 5000 ريال سعودي.
- كذلك لابد أن يكون المواطن السعودي وكذلك المقيم على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر.
مزايا التمويل الشخصي 20,000 عبر شركة اليسر
من أهم مزايا العروض التمويلية التى تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل هو أنها توفر أفضل المنتجات التمويلية بمزايا تناسب تطلعات العملاء المختلفة وسوف نتحدث الآن عزيزي القارئ عن أهم مزايا التمويل الشخصي الأصغر 20,000 المتاح للمواطن وكذلك المقيم
- التمويل الشخصي الأصغر من اليسر متوافق مع ضوابط الإسلام بالسعودية.
- كذلك يتميز التمويل الأصغر من اليسر للإجارة بأنه متاح التقديم اونلاين.
- المواطن السعودي المتقدم يحصل على مبلغ تمويلي بقيمة 20 ألف ريال سعودي.
- كما يستطيع المتقدم الغير سعودي من الحصول على تمويل بقيمة 10 آلاف ريال سعودي دون اشتراط كفيل.
- أيضاً يمتاز التمويل الأصغر عبر شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية.
- لا يحتاج كذلك التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر إلى أى أجور وكالة.
- متاح أيضاً تقسيط سداد قيمة التمويل الأصغر عبر شركة اليسر على أقساط ميسرة لمدة ربما تصل إلى 3 سنوات
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