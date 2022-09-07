نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجابة سؤال” تهاجر بعض الحيوانات تجنباً للطقس البارد صح ام خطأ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم أنواع معينة من الحيوانات في الأوقات المقاربة لقدوم فصل الشتاء بالهجرة من أماكن معيشتها تجنبا للطقس البارد الذي يؤثر على عملياتها الحيوية، وتعتبر عملية هجرة الحيوانات حركة موسمية للحيوانات حيث تقوم بها كل عام في أوقات معينة من فصول السنة من أجل إيجاد الأماكن التي يمكنها أن تتكيف مع مناخها وأن تعيش فيها بسلام بشكل مؤقت لحين اعتدال الطقس في موطنها الأصلي حتى تعود له مرة أخرى.

أسباب هجرة الحيوانات

من المعروف أن الهجرة الموسمية التي تقوم بها الحيوانات لا تقوم بشكل عشوائي ولكنها تتعرف عليها مسبقا بواسطة مجموعة من المنبهات الطبيعية الموجودة على الأرض مثل الإشارات الكيميائية والمجال المغناطيسي وضوء الشمس وعلى هذا تحدد كيفية هجرتها سواء عن طريق البحر أو البر أو الجو وتحدد المكان الذي سوف تهاجر إليه.

وتتعدد الأسباب التي تدفعهم للهجرة فمن الحيوانات ما يهاجر البحث عن الطعام إذا نفذ الطعام في المكان الذي يعيش فيه وهذه الهجرة قد تكون هجرة نهائية وليست هجرة مؤقتة مثل الغزلان والحمار الوحشي بينما تهاجر بعض أنواع الحيوانات من أجل المناخ السيء في موطنها الأصلي والذي قد يؤثر بصورة سلبية عليها مثل الفراشات التي تتأذى بسبب الطقس البارد

كما توجد حيوانات تهاجر بسبب الإنجاب والتزاوج أو التبويض لأن لكل حيوان موسم تزاوج معين، مثل سرطان البحر الأحمر الذي يهاجر من أجل التبويض ورعاية الصغار.

أنواع الحيوانات المهاجرة

تتعدد أنواع الحيوانات التي تهاجر فليست من الشرط أن تكون حيوانات مفترسة أو طيور.