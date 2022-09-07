نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون العمل الكويتي الجديد للقطاع الخاص و خطوات تجديد إذن العمل في الكويت أون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة قانون العمل الكويتي الجديد للقطاع الخاص يتضمن جميع القواعد واللوائح الأساسية التي يجب أن يكون الموظف أو العامل على دراية بها قبل قبول عقد العمل، وقد يتم تعديل القانون من وقت لآخر لذلك يجب التحقق منه باستمرار، حيث إن الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، هي هيئة حكومية تابعة إلى وزارة الشؤون الاقتصادية بالكويت، تأسست الهيئة العامة عام 2013مـ، ويتمثل دورها في الأشراف على القطاع الأهلي والقطاع النفطي في الكويت، إضافة إلى مهام أخرى مثل القيام بالمعاملات الخاصة باستقدام العمالة الخارجية، والمساهمة بتنشيط دور العمالة المحلية في شتى القطاعات الخاصة، إضافة إلى تأسيس الاتحادات والنقابات والعديد من المهام الأخرى، كما يمكن التعرف علي خطوات الاستعلام عن وافد نقل كفالة من مكتب العمل و طريقة استخراج رقم سداد مكتب العمل.

قانون العمل الكويتي الجديد للقطاع الخاص

يتم تطبيق أنظمة العمل في القطاع الخاص من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويسري القانون على جميع القطاعات الخاصة باستثناء خادمات المنازل والعمال المؤقتين والعمال العاملين لأقل من ستة أشهر والموظفين الذين يقع مقر شركتهم الرئيسي خارج الكويت، وتم تعديل نص قانون العمل الكويتي للقطاع الخاص وفق الآتي:

إصدار قرار من قبل هيئة القوى العاملة في الكويت متعلق بالعاملين الوافدين ينص على الآتي: حظر إصدار تصريح عمل للوافدين إلى الكويت الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو أي شهادات تعادلها أو ما دون ذلك ممن تجاوزوا أو بلغوا سن الستين عاماً فأكثر. ثم القرار تم تطبيقه بداية من يناير عام 2022 ميلادي. إخطار العاملين المتأثرين بالقرار بضرورة العمل على الانتهاء من الأوراق اللازمة لإنهاء إقامتهم في الكويت بعد انتهاء مدة العمل. ثم تعديل النص الأخير من المادة 51 لتنص على أحقية الموظف بالحصول على مكافأة مادية بعد انتهاء فترة العمل وفق الشروط الآتية: انتهاء فترة خدمة العامل بعد تاريخ قانون العمل رقم 6 لعام 2010. اشتراك الموظف في التأمين الاجتماعي طول فترة العمل. ثم تعديل المادة 70 من قانون العمل الكويتي لتنص على أحقية الموظف بالحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن شهر بشرط أن يقضي العامل ستة أشهر على الأقل في العمل.

خطوات تجديد إذن العمل في الكويت أون لاين

يمكن القيام بتحديد إذن العمل في الكويت أون لاين لكل من التجار وأصحاب الأعمال ويتم ذلك وفقًا للخطوات التالية:

التوجه إلى موقع الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت. ثم الانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية. الانتقال إلى الخدمة؛ ومن ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط على تأكيد الانتقال لصفحة الخدمة. ثم اختيار خدمة طلب تجديد إذن العمل من الخيارات المعروضة. الضغط على طلب جديد جوار الخدمة. ثم الضغط على خيار تحديد إذن العمل. ظهور جدول يحتوي على أسماء العمال والبيانات الكاملة لكل عامل. ثم الضغط على خيار تجديد الموجودة جانب اسم العامل المطلوب. سوف تظهر صفحة فيها أسماء ومعلومات العمال. النقر على خيار تحديد اسم العامل. سوف تظهر البيانات التفصيلية للعامل، ثم تحميل المرفقات لإتمام الطلب. الضغط على خيار حفظ.

طريقة إلغاء إصدار إذن العمل في الكويت

أن يتم تقدم تصريح العمل الأصلي. ثم دفع رسوم الإلغاء. تحضير نسخة لجواز السفر الخاص بالعامل ونسخة لاعتماد التوقيع. ثم تجهيز كتاب من جهة العمل بطلب إلغاء الإذن. تقديم برنت دخول وخروج. ثم تقديم نموذج يحتوي على طلب إلغاء إذن العمل. زيارة إدارة العقود المشاريع الحكومية قسم تبسيط وتحديث البيانات.

خدمة حجز موعد في الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت

تعتبر هذه الخدمة، من أهم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للقوى العاملة، للمواطنين في الدولة الكويتية، والمختصة في حجز الموعد، حيث تساهم هذه الخدمة في إمكانية الحجز المسبق للزيارة إلى الهيئة، عبر الإنترنت بكل سهولة، وهذا ما يوفر الجهد والوقت للمراجعين والعاملين في الهيئة، ولا يتطلب ذلك إلى خطوات بسيطة لإتمام هذا الحجز، منها البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد التاريخ والوقت المناسب للزيارة، كما يمكن التعديل على الموعد.