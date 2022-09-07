نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي كادر الطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة سهلت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المقدمة لكل من المدرسين والطلاب وأولياء الأمور من خلال منصة إلكترونية والمعروفة باسم منصة مدرستي، وذلك من أجل توفير المجهود عليهم، كما تساعد المنصة في تطور التعليم بالسعودية، ومن خلال المقال نقدم لكم كل ما يخص منصة مدرستي كادر الطلاب.

منصة مدرستي كادر الطلاب

تقدم منصة مدرستي العديد من الخدمات المقدمة لكادر الطلاب وتقدم هذه الخدمات في إطار طريقة تعليم ترفيهية حيث تعرض المناهج من خلال الفيديوهات والقصص؛ لذلك يود كل أولياء الأمور التسجيل في المنصة من أجل توفير سبل التعليم المختلفة لأبنائهم، وذلك بالطريقة التالية:

منصة مدرستي.

اذهب على تسجيل الدخول باستخدام مايكروسوفت الخاص بكادر الطلاب.

اكتب البريد الإلكتروني المخصص لك.

قم بالذهاب على كلمة التالي.

قم بتدوين كلمة السر الخاصة بحسابك على المنصة.

اذهب إلى تسجيل الدخول لتصل إلى الصفحة الشخصية الخاصة بك على المنصة، واستمتع بالخدمات المقدمة من خلالها.

خدمات منصة مدرستي

تقدم المنصة العديد من الخدمات التي تشمل كافة أعضاء الهيئة التعليمية، ومن أهم هذه الخدمات ما يلي:

يمكن من خلال منصة مدرستي التسجيل في الحصص الافتراضية.

تستطيع من خلال منصة مدرستي تحميل المناهج الخاصة بكل مرحلة.

يمكن من خلالها حضور الحصص الافتراضية.

تستطيع التفاعل مع المعلمين المسجلين على المنصة إلكترونيًا.

يستطيع الطلاب من خلالها حل الواجب المدرسي الخاص بكل مادة.

يتم تقييم الطلاب من خلال المنصة؛ حيث تعرض عليها الاختبارات المختلفة.

يمكن لولي الأمر التعرف على مستوى التلاميذ من خلال المنصة.

يمكن من خلالها تحميل جدول الدراسة.

تقدم المنصة خدمة معروفة باسم بنك الإثراء والتي يعرض من خلالها معلومات تهم الطلاب وتزيد من مستواهم التعليمي.

يوضع من خلال المنصة تطبيق مصحف.

في نهاية مقال منصة مدرستي كادر الطلاب فقد قدمنا أهم المعلومات التي تخص منصة مدرستي، كما عرضنا لكم طريقة التسجيل عبر المنصة، كما عرضنا لكم أهم الخدمات المقدمة من خلال المنصة؛ لذلك فإن منصة مدرستي منصة شاملة متكاملة لجميع أعضاء الهيئة التعليمية.