نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تنسيق الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الطلاب خريجي المدارس الفنية عن موعد تنسيق الدبلومات للبدء في التقديم الإلكتروني على الكليات المتاحة لهم وذلك يشمل المدارس الفنية الثلاثة سنوات والخمسة سنوات سواء كانت المدارس الفنية التجارية أو المدارس الفنية الصناعية أو غيرهم، وسوف يكون التقديم من خلال عدة خطوات بسيطة سوف يتم التعرف عليها في الأسطر القادمة.

موعد تنسيق الدبلومات

أكدت وزارة التعليم العالي أن تنسيق المدارس الفنية سوف يكون في النصف الأول من شهر سبتمبر، وذلك يمنح الفرصة لجميع الطلاب بالتقديم على الكليات التي تتناسب مع تخصصاتهم ولكن لابد من الخضوع إلى كافة الشروط التي تحددها كل كلية، وفي حالة وجود اختبارات للقدرات لكليات معينة لابد من الخضوع لهذه الاختبارات قبل التقديم وكل ذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ومن خلال اتباع خطوات محددة.

كيفية التقديم لكليات المدارس الفنية

يوجد بعض الخطوات المحددة التي لابد من اتباعها لكي يكون التقديم صحيح وهذه الخطوات كالآتي:

في البداية يتم الدخول على موقع التنسيق الالكتروني وذلك من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

قم بتحديد نوع المدرسة الفنية التي تخرجت منها والتي تكون إما صناعي أو تجاري أو زراعي أو سياحي.

قم بتحديد الدرجة التعليمية للمدرسة أي إذا كانت ثلاثة سنوات أو خمسة سنوات.

قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك في اجتياز امتحانات نهاية العام في المدرسة الفنية.

قم بإدخال الرقم السري الموجود في استمارة النجاح في الشهادة الفنية.

سوف يظهر بيان باسم الطالب يؤكد على أنه قام بإدخال رقم الجلوس والرقم السري بشكل صحيح.

قم بالضغط على أمر الخطوة التالية وذلك من أجل متابعة الخطوات.

وهنا يمكنك ملء جميع الرغبات بالكليات التي تريد الالتحاق بها.

من الممكن أن تقوم بتعديل الرغبات في أي وقت وذلك من خلال الرقم السري الخاص بك، والذي لا يمكن لأي شخص غيرك معرفته حتى لا يمكن أن يقوم أي شخص بتغيير رغباتك.

بعد الانتهاء من اخر تعديل قمت به لابد من التسجيل وطباعة صفحة الرغبات.

ينتظر الطالب نتيجة التنسيق على آخر تعديل قد قام بتسجيله.

في نهاية مقال موعد تنسيق الدبلومات ذكرنا الموعد الذي لابد من الدخول على الموقع فيه لتسجيل الرغبات للالتحاق ببعض الكليات، كما ذكرنا الرابط الخاص بالموقع الذي يتم التقديم من خلاله والخطوات التي لابد من اتباعها للتقديم بكل سهولة.