العمامرة يبحث مع عدد من نظرائه العرب بنود جدول أعمال القمة المقبلة بالجزائر

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة مع عدد من نظرائه العرب البنود المدرجة على جدول أعمال القمة العربية المقبلة بالجزائر فى الأول والثانى من نوفمبر المقبل، وسبل تعزيز نجاحها فى بلورة نتائج نوعية ترتقى لمستوى تطلعات الشعوب العربية.





وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، فى بيان، أن تلك اللقاءات جاءت على هامش مشاركة الوزير لعمامرة فى أعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، المنعقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة. وبحسب البيان، التقى وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة فى هذا الصدد مع نظراءه من كل من مصر، والكويت، الأردن، اليمن، فلسطين، تونس، موريتانيا. كما عقد الوزير الجزائرى جلسة عمل مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تركزت حول التعاون بين الجزائر والأمانة العامة لاستكمال التحضيرات الضرورية للقمة العربية بالجزائر.

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