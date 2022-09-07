رئيس المجلس الأوروبى يغادر الجزائر عقب اختتام زيارته الرسمية

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون قد عقد، أمس، محادثات مع رئيس المجلس الأوروبى، تناولت العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد المسؤول الأوروبى، فى تصريحات صحفية عقب هذه المحادثات، على ضرورة مراجعة وتحسين اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبى من خلال تحديد الأولويات المشتركة، بما يخدم مصالح الطرفين.

وأضاف أن الجزائر والاتحاد الأوروبى "يتقاسمان نفس الطموح لإعطاء دفعة جديدة لنوعية العلاقات التى تجمعهما".