كلمة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الوضع بمحطة زابوريجيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تقدم قناة "إكسترا نيوز"، بثًا مباشرًا لكلمة المدير العام لهيئة الطاقة الذرية رافائيل جروسى حول الوضع فى محطة زابوريجيا الأوكرانية.



جدة - نرمين السيد - تقدم قناة "إكسترا نيوز"، بثًا مباشرًا لكلمة المدير العام لهيئة الطاقة الذرية رافائيل جروسى حول الوضع فى محطة زابوريجيا الأوكرانية. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعت إلى إنشاء منطقة أمان وحماية نووية فى محيط محطة زابوريجيا النووية وبشكل عاجل.

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