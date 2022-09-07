العالم اليوم - أنس جابر إلى نصف نهائي أميركا المفتوحة

انتم الان تتابعون خبر أنس جابر إلى نصف نهائي أميركا المفتوحة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 12:21 صباحاً - باتت التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالميا، أولى المتأهلات إلى نصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزها على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 6-4 و7-6 (7-4)، الثلاثاء، في ربع النهائي.

وتلتقي جابر البالغة من العمر 28 عاما في الدور المقبل الفرنسية كارولين غارسيا أو الأميركية كوكو غوف، في سعيها لبلوغ المباراة النهائية الثانية في مسيرتها الاحترافية في الـ"غراند سلام"، بعدما خسرت نهائي ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا مطلع يوليو الماضي.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أنس جابر إلى نصف نهائي أميركا المفتوحة .. في رعاية الله وحفظة