العالم اليوم - انتصار "حزين".. ريال مدريد يهزم سلتيك ويخسر بنزيمة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 12:21 صباحاً - حقق ريال مدريد الإسباني انتصارا "حزينا" بنتيجة 3-صفر، على سلتيك الاسكتلندي في المباراة الأولى للفريقين بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

لكن الفوز جاء بتكلفة عالية، حيث خسر الفريق الملكي جهود مهاجمه كريم بنزيمة، بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في الشوط الأول وغادر الملعب.

وتمتع سلتيك ببداية رائعة، حيث صنع العديد من الفرص أمام جماهيره، لكنه لم يتمكن من إيجاد اللمسة القاتلة أمام المرمى.

إلا أن ريال كان حاسما رغم إصابة بنزيمة، وأجهز على المباراة بتسجيله 3 أهداف من 3 تسديدات فقط على المرمى في الشوط الثاني.

وكان فينيسيوس جونيور هو البادئ بالتسجيل عندما سدد الكرة من مسافة قريبة، إثر عرضية فيدريكو فالفيردي في الدقيقة 56.

وبعدها بأربع دقائق، عزز لوكا مودريتش التقدم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، واختتم البديل إيدن هازارد الثلاثية في الدقيقة 77بتسديدة من مسافة قريبة، إثر تمريرة حاسمة من داني كارفاخال.