نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا منصة مدرستي تسجيل الدخول رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية schools.madrasati.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي تسجيل الدخول، تستعد المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم السعودية لاستقبال عام دراسي جديد مليء بالتحديات والتطلعات نحو مستقبل أفضل، وتحرص وزارة التعليم السعودية دائماً على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتوفير تعليم جيد ومتطور، لذلك تعتمد الوزارة بشكل كبير على استخدام التكنولوجيا الحديثة في شتى مناحي الحياة وخاصةً في التعليم، لذلك قامت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالمملكة بإنشاء العديد من المواقع الإلكترونية والمنصات التعليمية بهدف خدمة قضايا التعليم، ومن أهم هذه المنصات منصة مدرستي التعليمية والتي تقدم خدماتها لكل المنتسبين والمهتمين بالعملية التعليمية، سواء كان طالب أو مدرس أو ولي الأمر، لذلك نجد مع دخول المدارس ودخول عام جديد يزداد البحث بكثافة عن منصة مدرستي العودة للمدارس تسجيل جديد.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

schools.madrasati.sa منصة مدرستي هي منصة إلكترونية أنشأتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لإتاحة التعليم عن بعد بعد ظهور وباء كورونا الخطير. وظهرت أهمية المنصة مع غلق المدارس في السعودية واللجوء إلى التعليم عن بعد لتفادي خطر الإصابة بفيروس كورونا. لكن سرعان مع ظهر للمنصة العديد من المميزات والمهام التي جعلتها ومع رجوع فتح المدارس من جديد أهمية كبيرة عند الكثير من الطلاب وأولياء الأمور.

رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية schools.madrasati.sa

حتى يتمكن الطالب أو ولي الأمر إلى مدرستي يجب في البداية حصول الطالب على اسم المستخدم وكلمة المرور من موقع توكلنا وبعد ذلك عليه اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على رابط منصة مدرستي التعليمية schools.madrasati.sa.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على “تسجيل الدخول”.

يمكن الدخول عن طريق حساب نور لولي الأمر أو حساب مدرستي مايكروسوفت أوفس.

منصة مدرستي العودة للمدارس تسجيل جديد

في حال إذا لم يكن للطالب حساب مفعل على منصة مدرستي يجب عليه في هذه الحالة تسجيل حساب جديد. ويتم ذلك من خلال الدخول على المنصة والنقر على “تسجيل جديد” والشروع في اتباع الخطوات وهي إدخال جميع البيانات المطلوبة. سيقوم البرنامج بإرسال رسالة على الجوال تحتوي على كود للتحقق قم بإدخاله في الخانة المخصصة له. وفي النهاية يطلب النظام منك تأكيد الحساب عبر المنصة.

منصة مدرستي ولي الأمر

كما ذكرنا لكم في مقدمة هذا المقال. أن المنصة تقدم خدماتها لكل المهتمين بالعملية التعليمية سواء كان طالب أو معلم أو ولي الأمر. لذلك يستطيع ولي الأمر دخول المنصة من خلال حسابه على نظام نور. عن طريق الدخول على المنصة والنقر على أيقونة تسجيل الدخول واختيار حساب ولي الأمر.

تطبيق مدرستي

تطبيق مدرستي من أهم التطبيقات التي تقدم العديد من الخدمات التعليمية والتي سوف يتم برمجتها على مراحل. ويمكن تثبيت التطبيق على جميع أنظمة التشغيل للهواتف. ويقدم التطبيق 16 خدمة تعليمية أهمها.